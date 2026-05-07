FC Barcelona stoi teraz przed naprawdę dużym dylematem. Z medialnych przekazów wynika bowiem, że w tym tygodniu dojdzie do arcyważnego spotkania przedstawicieli klubu z Robertem Lewandowskim. Jego tematem będzie ewentualne przedłużenie wygasającego kontraktu Polaka.

Mimo 37 lat na karku, napastnik z kraju nad Wisłą wciąż jest w stanie generować całkiem pokaźną ilość bramek. Dodatkowo, już na tym etapie przyciąga on całkiem spore zainteresowanie klubów z różnych zakątków świata.

Z drugiej jednak strony, FC Barcelona chce budować projekt długofalowy, stawiając na zawodników z potencjałem na grę przez długie lata. Lewandowski, choć wciąż wykazuje się ogromnym profesjonalizmem oraz instynktem strzeleckim w kluczowych sytuacjach, nie pasuje zbyt dobrze do tej koncepcji. Co więcej, zdaniem katalońskich dziennikarzy, jego pozostanie w klubie może tylko pogłębić "konflikt interesów".

W Katalonii znów głośno o Lewandowskim. "Nie ma miejsca w kadrze"

Dziennikarze portalu "ara.cat" twierdzą, że Barcelona będzie musiała podjąć decyzję o pozbyciu się jednego ze swoich obecnych napastników - Roberta Lewandowskiego, lub Ferrana Torresa. Wydaje się to obecnie kwestią absolutnie nienegocjowalną.

- Wysiłki skupią się na pozycji środkowego napastnika, a pożądanym wzmocnieniem będzie urodzony w Madrycie Julian Alvarez. Jednak samo osiągnięcie zasady podziału wynagrodzeń 1:1 nie wystarczy. [...]. Nadal muszą sprzedawać zawodników, aby wygenerować niezbędne przychody na nowe transfery. Dyrektor sportowy uważa, że co najmniej Robert Lewandowski lub Ferran Torres będą musieli opuścić drużynę. Po prostu nie ma dla nich miejsca w kadrze na przyszły sezon - piszą katalońscy dziennikarze.

Przekazane przez nich informacje pokazują również, jak bardzo skomplikowana jest sytuacja "dziewiątek" Barcelony. Lewandowski może co prawda pozostać w klubie, jednak pod pewnymi warunkami. Jego rola w zespole będzie stopniowo ograniczana, natomiast pensja ulegnie znacznemu pomniejszeniu.

W takim scenariuszu szeregi ekipy będzie musiał natomiast opuścić Ferran Torres, który absolutnie nie chce tego póki co uczynić. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2027 roku, a klub wciąż nie zaproponował mu przedłużenia umowy. Katalończycy twierdzą, że uczyni to dopiero w przypadku wcześniejszego pożegnania się z Lewandowskim. Jeśli Polak pozostanie w ekipie, jego hiszpański rywal będzie traktowany jako "wartość na rynku transferowym".

Wszystkie powyższe ruchy mają zmierzać do finalnego pozyskania Juliana Alvareza, który już od dłuższego czasu figuruje na szczycie listy życzeń klubu ze stolicy Katalonii.

Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie

Ferran Torres

Joan Laporta, 14.01.2025 r.

