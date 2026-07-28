Konflikt w Barcelonie. Flick stracił cierpliwość, stanowcza reakcja władz klubu

Sytuacja Frenkiego de Jonga w FC Barcelona zmienia się jak w kalejdoskopie. Jeszcze parę sezonów temu klub chciał sprzedać holenderskiego pomocnika i uwolnić spore pieniądze na kontrakty dla innych zawodników, gdyż piłkarz jest jednym z najlepiej opłacanych w kadrze Blaugrany. Ponadto niejednokrotnie zdarzało się tak, że przed ważnymi meczami reprezentacji de Jong był kontuzjowany i długo nie wracał do gry.

A w holenderskiej kadrze występował mimo braku gry w klubie. Teraz czarę goryczy przelały informacje, które pojawiły się tuż po zakończeniu mundialu. Jak wynikało z medialnych doniesień, de Jong mimo kontuzji kolana, grał we wszystkich meczach Holandii na mistrzostwach świata. Ból uśmierzany był odpowiednimi środkami, ale po powrocie do Barcelony diagnoza była wręcz fatalna i pomocnika czeka długa przerwa.

Flick nie odpuszcza de Jongowi. Specjalna kara dla piłkarza

Z komunikatu klubu wynikało, że badania potwierdziły naderwanie przyśrodkowego więzadła pobocznego w prawym kolanie, a przerwa zawodnika może potrwać nawet kilka miesięcy. Sam de Jong w oświadczeniu tłumaczył, że usłyszał złą diagnozę od lekarzy reprezentacji Holandii. Mimo tłumaczeń piłkarza Hansi Flick ma być zły na swojego podopiecznego i zgodnie z medialnymi doniesieniami stracił zaufanie do zawodnika. Okazuje się, że Niemiec miał w nietypowy sposób ukarać de Jonga.

Ku zaskoczeniu wielu Holender znalazł się na liście powołanych na przedsezonowy obóz, który Barcelona zorganizowała w Anglii. Okazuje się, że była to specjalna "zagrywka" Flicka, o czym informuje kataloński dziennikarz La Vanguardii i Mundo Deportivo, Alex Rodriguez Sanchez. Zdaniem żurnalisty, decyzję o zabraniu de Jonga na Wyspy Brytyjskie podjął wyłącznie niemiecki szkoleniowiec.

Gdy piłkarz dowiedział się, że leci do Anglii, udał się na rozmowę do Joana Laporty i Deco - sternika Blaugrany oraz dyrektora sportowego klubu - ale usłyszał, że ta decyzja należy wyłącznie do Flicka. Zdaniem Sancheza takie posunięcie Niemca ma być swojego rodzaju "karą" dla piłkarza. Szkoleniowiec wciąż jest zły za sytuację, do jakiej doszło na mistrzostwach świata.

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Frenkie de Jong w reprezentacji Holandii STEFAN KOOPS AFP

Hansi Flick OSCAR J BARROSO AFP





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