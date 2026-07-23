Konflikt trzęsie Barceloną. Relacje z Flickiem zerwane. Już głośno o odejściu

Frenkie de Jong to jeden z kapitanów FC Barcelona. Kiedy Marc-Andre ter Stegen odejdzie, a Ronald Araujo ze względu na słabą formę usiądzie na ławce, to właśnie Holender założy na ramię kapitańską opaskę.

Problem polega na tym, że według Gerarda Romero, relacje Frenkiego de Jonga z Hansim Flickiem zostały zerwane. A na pewno są mocno skomplikowane.

Wszystko zaczęło się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Niemiec chciał wówczas wystawić Holendra w pierwszym składzie i dać mu 60 minut na boisku.

De Jong miał odmówić, tłumacząc się brakiem chęci do podejmowania ryzyka. Wracał bowiem po kontuzji, ale miał "zielone światło" od klubowych lekarzy.

- Hansi Flick jest bardzo zły i rozczarowany Frenkiem od czasu tego incydentu - podaje Romero.

Dziś wiemy, że FC Barcelona po tamtym ćwierćfinale zakończyła swój udział w Lidze Mistrzów. Właśnie wtedy Hansi Flick całkowicie stracił zaufanie do Frenkiego de Jonga. Pomocnik do końca sezonu nie był już regularnym członkiem podstawowego składu.

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De Jong po powrocie z mundialu mocno podpadł kibicom FC Barcelona. To nie pierwszy raz, kiedy Holender w klubie w sposób aptekarski podchodzi do swojego zdrowia, a dla reprezentacji wręcz nim ryzykuje.

Holender do klubu z Ameryki wrócił z poważną kontuzją kolana. Możliwe, że konieczna będzie operacja, a kilkumiesięczna przerwa jest już przesądzona. Okazało się, że Frenkie de Jong na mundialu grał na zastrzykach przeciwbólowych. Ryzykując, doprowadził do poważnej kontuzji kolana.

Przez to Holender nie będzie mógł grać dla Barcelony przez kilka miesięcy, będąc jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w drużynie.

Nastąpił więc kryzys, z którego Frenkie de Jong może się już nie "wygrzebać".

Frenkie de Jong może próbować opóźnić diagnozę swojego urazu, ponieważ może szukać transferu. Wie, że Hansi Flick już mu nie ufa - dodaje Gerard Romero.

Frenkie de Jong w reprezentacji Holandii STEFAN KOOPS AFP

Frenkie de Jong w towarzystwie Roberta Lewandowskiego JOSE BRETON AFP

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP





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