Kibice FC Barcelona po tym, co działo się w ostatnich latach są przyzwyczajeni do tego, że samo ogłoszenie transferu nowego zawodnika to tylko część sukcesu.

Nowego piłkarza trzeba jeszcze zarejestrować w rozgrywkach ligowych i w Lidze Mistrzów, a to dla Barcelony zazwyczaj było olbrzymim wyzwaniem.

Kiedy Joao Cancelo przychodził do FC Barcelona, wszystko poszło dość sprawnie. Hansi Flick dał zielone światło na transfer, a Deco z niespotykaną otwartością potwierdził, że klub rzeczywiście jest bliski finalizacji tego ruchu.

Dzień po finale Superpucharu Hiszpanii Cancelo został oficjalnie przedstawiony jako nowy zawodnik FC Barcelona. Robert Lewandowski powitał w drużynie nowego-starego kolegę, ale nadal mógł mieć wątpliwości, czy jego rejestracja przebiegnie pomyślnie.

Nie było złudzeń ws. rejestracji Cancelo. Jest oficjalny komunikat

Oficjalne wieści w tym temacie nadeszły w dniu meczu 1/8 finału Copa del Rey z Racingiem Santader. Liga hiszpańska poinformowała, że Joao Cancelo został zarejestrowany w rozgrywkach i będzie mógł wejść na murawę już podczas najbliższego spotkania.

W weekend FC Barcelona czeka trudne zadnie - bo takim zawsze jest wyjazd na Estadio Anoeta i wyjazdowy mecz z Realem Sociedad San Sebastian.

Rozwiń

Choć baskijska drużyna ma swoje problemy, nadal będzie dla Barcelony rywalem bardzo niebezpiecznym. Podopieczni Hansiego Flicka nie mogą zlekceważyć tego rywala, ponieważ ewentualna porażka może sprawić, że ich przewaga nad Realem Madryt stopnieje do trzech punktów.

Transfer Joao Cancelo jest dla napastników FC Barcelona, w tym Roberta Lewanowskiego, ważną informacją. Portugalczyk jest bowiem zawodnikiem grającym na pozycji bocznego obrońcy, ale usposobionym bardzo ofensywnie.

Cancelo często szturmuje na bramkę rywali, szuka dośrodkowań i strzałów. To oznacza, że dzięki niemu ataki skrzydłami Barcelony będą miały jeszcze szerszy repertuar. Kibice "Blaugrany" już czekają na pierwsze owoce współpracy Polaka z Portugalczykiem.

Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? Tomasz Hajto komentuje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Joao Cancelo AFP

Joao Cancelo JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Joao Cancelo i Robert Lewandowski AFP