Komunikat z Barcelony ws. przyszłości Flicka. Niemiec już wie. "Decyzja należy do niego"

Fani FC Barcelona mogli się zastanawiać, czy mimo braku znaczącego wzmocnienia składu względem ubiegłego sezonu, drużynie uda się powtórzyć dokonania sprzed roku. Odpowiedź przyszła dość szybko, bo podopieczni Hansiego Flicka nieustannie zachwycają i mają już jedno trofeum na koncie. Barcelona na początku 2026 roku obroniła Superpuchar Hiszpanii, a w La Liga jest na pozycji lidera z czterema punktami przewagi nad Realem Madryt.

Liga hiszpańska i Liga Mistrzów to ostatnie fronty, na których rywalizuje Duma Katalonii. Mimo szaleńczej pogoni, Barcelona nie odrobiła strat z pierwszego meczu półfinałowego Pucharu Króla i to Atletico Madryt zagra o trofeum. To niepowodzenie zupełnie nie wpływa na ocenę pracy Flicka w stolicy Katalonii. Zarówno rządzący klubem jak i kibice są zachwyceni dokonaniami Niemca z zespołem.

FC Barcelona chce pozostania Hansiego Flicka na lata. Wymowny komunikat z klubu

A trzeba pamiętać, że Barcelona nadal nie może pozwolić sobie na wielomilionowe transfery i poważne wzmocnienie składu. Jednak niebawem może się to zmienić. Joan Soler - były członek zarządu klubu, który obecnie wspiera Joana Laportę w kampanii wyborczej na sternika Blaugrany - w rozmowie z hiszpańskim "Sportem" przekonuje, że do zasady 1:1 brakuje niewiele. "Będzie można dokonywać transferów bez problemu, ponieważ brakuje nam już tylko 10-12 milionów euro, aby osiągnąć zasadę 1:1, a latem na pewno ją osiągniemy. Już teraz pracujemy nad pozycjami, które trzeba wzmocnić" - zdradził Soler.

Działacz przekonuje również, że gdy uda się osiągnąć zasadę 1:1, Barcelona będzie mogła kupić każdego piłkarza, choć będzie trzeba zachować rozsądek. Padło również pytanie o przyszłość Flicka. Dziennikarz zapytał, czy jest szansa, aby Niemiec w Barcelonie został na wiele lat. Odpowiedź Solera jest w tej kwestii jednoznaczna.

"Jest bardzo zadowolony, a dla nas im dłużej tu zostanie, tym lepiej. Będzie to oznaczało, że wszystko idzie po naszej myśli. To Flick podejmie decyzję, ale gdyby zależało to od nas, zostałby w Barcelonie tyle, ile będzie tylko chciał. Wyniki osiągane przez zespół mówią same za siebie" - podkreślił Soler w rozmowie z hiszpańskimi mediami.

Hansi Flick AFP

Hansi Flick AFP7 vía Europa Press East News

