Komunikat po meczu Barcelony. Ależ wyczyn rywala Lewandowskiego. Naprawdę to zrobił

Igor Szarek

11 kwietnia FC Barcelona rozgrywała arcyważne spotkanie z Espanyolem. Jednym z głównych aktorów tego przedstawienia był Ferran Torres. Rywal Lewandowskiego zdołał skompletować dublet, co znacznie przybliżyło "Dumę Katalonii" do ostatecznego zwycięstwa. Okazuje się, że Hiszpan dokonał w tym meczu jeszcze jednej historycznej rzeczy.

Na taki scenariusz liczyli zapewne fani Barcelony. Kilka dni temu Real Madryt zaliczył kolejne potknięcie na krajowym podwórku. Dla mającej wówczas 7 punktów przewagi "Dumny Katalonii" były to najbardziej pożądane informacje.

Aby w pełni wykorzystać zaistniałe okoliczności, FC Barcelona musiała jednak zwyciężyć nadchodzące spotkanie z Espanyolem. Niekwestionowanym bohaterem tego meczu stał się Ferran Torres. Hiszpański napastnik, który tego dnia wyszedł w podstawowym składzie, zapakował rywalom dublet. Był nawet bliski zakończenia spotkania z hat trickiem, jednak jego ostatni gol został anulowany przez odgwizdanie pozycji spalonej. Nie zmieniło to jednak faktu, że między innymi dzięki ogromnemu zaangażowaniu Ferrana Torresa Barcelona zwyciężyła w starciu z Espanyolem.

Dwa gole Ferrana Torresa. Przeskoczył prawdziwą legendę Barcelony

Okazuje się, że poza sukcesem drużynowym, Ferran Torres zaliczył również pewne osiągnięcie indywidualne.

Przez lata w szeregach Barcelony pojawiali się wybitni piłkarze, którzy na zawsze zapisali się na kartach historii "Dumy Katalonii". Jednym z nich była niekwestionowana ikona "Blaugrany" - Johan Cruyff. W szeregach hiszpańskiego giganta spędził on 5 lat, podczas których zdobył między innymi Mistrzostwo kraju oraz puchar Hiszpanii. W 1974 roku został on również uhonorowany swoją trzecią Złotą Piłką.

Łącznie w barwach Barcelony ikoniczny Holender rozegrał 180 spotkań, strzelając 60 bramek. Okazuje się, że przebywający obecnie w szeregach "Dumy Katalonii" Ferran Torres zdążył już przebić strzeleckie osiągnięcie ikony klubu. Po spotkaniu z Espanyolem licznik jego bramek strzelonych dla Barcelony wynosi bowiem 62 trafienia.

Osiągnięcie to robi wrażenie, jednak Ferran wciąż daleki jest od prawdziwych rekordzistów klubu. Prym w tej kategorii wiedzie oczywiście Leo Messi, który strzelił dla Barcelony... 672 gole. Na drugim miejscu znajduje się Cesar Rodriguez (225), natomiast podium domyka Luis Suarez (195). Robert Lewandowski jest obecnie 11. najskuteczniejszym strzelcem w historii katalońskiego klubu. Dorobek Polaka wynosi równo 118 goli. Do topowej dziesiątki, którą otwiera wynik Josepa Escoli, traci on raptem 2 gole.

Zobacz również:

Mecz Cracovia - Arka Gdynia
Ekstraklasa

Wymiana ciosów w Krakowie. To było wielkie show. Legia tylko na to czekała

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Dwóch piłkarzy w strojach meczowych cieszy się po zdobyciu gola na tle rozmazanej publiczności na stadionie sportowym.
Ferran Torres i Robert LewandowskiMatthieu Mirville/ZUMA Press WirEast News
Piłkarz w stroju FC Barcelony stoi na środku boiska z uniesioną ręką, wokół niego grupa fotografów robiących zdjęcia, w tle widoczna tablica świetlna z napisem oraz tłum na trybunach.
Johan CruyffCentral PressGetty Images
Piłkarz w koszulce FC Barcelony stoi na murawie z rękami założonymi za głową. W tle widać trybuny stadionu oraz sylwetki kibiców.
Ferran TorresUrbanandsportAFP
Hansi Flick nie krył zadowolenia po wygranej z Newcastle. "Cieszę się, że Lewy dzisiaj wrócił". WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

