"Kompromituje się". Huczy po porażce Barcelony, potężny cios zadany
Porażka Barcelony z Gironą 1:2 wywołała niemałą sensację. Spotkanie zakończyło się także w cieniu skandalu, bowiem bramka dla Girony padła po wcześniejszym faulu. Nie zmienia to jednak faktu, że "Blaugrana" pozwoliła swoim rywalom na za dużo, co dobitnie skomentował Tomasz Ćwiąkała na swoim kanale "YouTube" wskazując, że Girona miała aż 13 strzałów, a defensywa "Dumy Katalonii" po prostu się kompromituje.
Kibice oglądający mecz Girony z Barceloną nie mogli narzekać na nudę, bowiem piłkarze obu drużyn oddali łącznie aż 40 strzałów na bramkę. Ostatecznie uznane zostały tylko trzy trafienia, chociaż jeden z goli dla Girony odbił się szerokim echem przez wcześniejszy faul na Julesie Kounde, co wymownie skomentowali m.in. Hansi Flick i Raphinha.
Nie da się jednak ukryć, że defensywa "Blaugrany" mocno przyłożyła się do tego wyniku, bowiem pozwolili oni oddać rywalom aż 13 strzałów, co przerodziło się na prawie 3 gole oczekiwane dla Girony (xG). Tę statystykę w wymownych słowach skomentował Tomasz Ćwiąkała, który podsumował derby Katalonii na swoim kanale YouTube.
Nie minęła doba od porażki Barcelony, a tu taki cios. Huczy o kompromitacji
- Jeżeli Girona - ta biedna Girona jest w stanie na tle Barcelony wykreować xG na poziomie 2.76, czyli można dojść do wniosku, że Girona zasługiwała w tym meczu na 3 gole, no to znaczy, że z Twoją defensywą nie jest coś nie tak, tylko twoja defensywa się kompromituje... Że twoja defensywa gra na poziomie nie niegodnym Barcelony, tylko po prostu żałosnym - wypalił dziennikarz.
Co więcej, nawet ewentualna wygrana Barcelony nie byłaby w stanie poprawić obrazu drużyny w oczach dziennikarza, który zwraca uwagę na zbyt duży chaos w liniach defensywnych ekipy Hansiego Flicka. Wysnuł on także tezę, że "Blaugrana" mogłaby zakończył już teraz swój udział w Lidze Mistrzów, gdyby nie bezpośredni awans do 1/8 finału.
- Nawet gdyby to spotkanie poszło w kierunku wygranej Barcelony, to ja nie zmieniłbym tutaj mojej opinii, że było to spotkanie po prostu niepoważne. Barcelona nie ma prawa rozgrywać meczów, w których dominuje tak skrajny, chory chaos - dodał.
"Barca" ma wielkie szczęście, że nie będzie musiała w tym tygodniu grać plaf-offów w Lidze Mistrzów, bo przy takiej formie w defensywie, zostałaby po prostu zmiażdżona. To nie musiałby być rywal na poziomie PSG, tylko znacznie słabsza drużyna
Co ciekawe, statystyka goli oczekiwanych (xG) w tym meczu była lepsza dla Girony. Barcelona zanotowała bowiem wskaźnik 2.71. Hansi Flick i jego piłkarze mają teraz kilka dni na to, aby lepiej przygotować się do kolejnego spotkania. Już w niedzielę zmierzą się oni z Levante.