"Kompromituje się". Huczy po porażce Barcelony, potężny cios zadany

Kibice oglądający mecz Girony z Barceloną nie mogli narzekać na nudę, bowiem piłkarze obu drużyn oddali łącznie aż 40 strzałów na bramkę. Ostatecznie uznane zostały tylko trzy trafienia, chociaż jeden z goli dla Girony odbił się szerokim echem przez wcześniejszy faul na Julesie Kounde, co wymownie skomentowali m.in. Hansi Flick i Raphinha.

Nie da się jednak ukryć, że defensywa "Blaugrany" mocno przyłożyła się do tego wyniku, bowiem pozwolili oni oddać rywalom aż 13 strzałów, co przerodziło się na prawie 3 gole oczekiwane dla Girony (xG). Tę statystykę w wymownych słowach skomentował Tomasz Ćwiąkała, który podsumował derby Katalonii na swoim kanale YouTube.

FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Nie minęła doba od porażki Barcelony, a tu taki cios. Huczy o kompromitacji

- Jeżeli Girona - ta biedna Girona jest w stanie na tle Barcelony wykreować xG na poziomie 2.76, czyli można dojść do wniosku, że Girona zasługiwała w tym meczu na 3 gole, no to znaczy, że z Twoją defensywą nie jest coś nie tak, tylko twoja defensywa się kompromituje... Że twoja defensywa gra na poziomie nie niegodnym Barcelony, tylko po prostu żałosnym - wypalił dziennikarz.

Co więcej, nawet ewentualna wygrana Barcelony nie byłaby w stanie poprawić obrazu drużyny w oczach dziennikarza, który zwraca uwagę na zbyt duży chaos w liniach defensywnych ekipy Hansiego Flicka. Wysnuł on także tezę, że "Blaugrana" mogłaby zakończył już teraz swój udział w Lidze Mistrzów, gdyby nie bezpośredni awans do 1/8 finału.

- Nawet gdyby to spotkanie poszło w kierunku wygranej Barcelony, to ja nie zmieniłbym tutaj mojej opinii, że było to spotkanie po prostu niepoważne. Barcelona nie ma prawa rozgrywać meczów, w których dominuje tak skrajny, chory chaos - dodał.

"Barca" ma wielkie szczęście, że nie będzie musiała w tym tygodniu grać plaf-offów w Lidze Mistrzów, bo przy takiej formie w defensywie, zostałaby po prostu zmiażdżona. To nie musiałby być rywal na poziomie PSG, tylko znacznie słabsza drużyna

Co ciekawe, statystyka goli oczekiwanych (xG) w tym meczu była lepsza dla Girony. Barcelona zanotowała bowiem wskaźnik 2.71. Hansi Flick i jego piłkarze mają teraz kilka dni na to, aby lepiej przygotować się do kolejnego spotkania. Już w niedzielę zmierzą się oni z Levante.

Robert Lewandowski Alberto Gardin East News

Robert Lewandowski AFP

Raphinha Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Moez Echargui - Stefanos Tsitsipas. Skrót meczu Polsat Sport