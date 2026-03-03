Kompromitacja Realu, a to nie koniec. To może skończyć się katastrofą

Paweł Czechowski

Real Madryt doznał w poniedziałkowy wieczór drugiej z rzędu porażki w Primera Division i tym samym znalazł się w ligowej tabeli już o cztery punkty za FC Barcelona. Przed "Królewskimi" już niebawem spotkanie z będącą w dobrej formie Celtą Vigo, a tymczasem podopiecznych Alvaro Arbeloi nękają różne futbolowe plagi - od kontuzji po zawieszenia. Przed ekipą z Santiago Bernabeu naprawdę wymagający test.

Real Madryt ostatnio krótko nacieszył się pozycją lidera Primera Division - po odebraniu tego tytułu FC Barcelona "Królewscy" znaleźli się u szczytu ligowej tabeli na dokładnie jedną kolejkę, ale potem doznali porażki z Osasuną i znów przeszli "za plecy" podopiecznych Hansiego Flicka.

To jednak nie był koniec złych wieści dla nich - 2 marca ulegli oni bowiem również i zespołowi Getafe, a przy dobrych wynikach "Blaugrany" różnica dzieląca oba zespoły w klasyfikacji wzrosła do czterech punktów - oczywiście na niekorzyść "Los Blancos".

Trudne chwile dla Realu Madryt. "Królewscy" mocno osłabieni przed meczem z rozpędzoną Celtą

Tymczasem przed zawodnikami Alvaro Arbeloi już niebawem kolejne istotne wyzwanie - w następnej serii gier w La Lidze zmierzą się oni z Celtą Vigo, która wytrwale walczy o udział w europejskich pucharach, a ostatnio jest w wyśmienitej formie.

"Los Celestes" nie przegrali od trzech meczów, w tym dwa razy z rzędu zwyciężali - kolejno nad Mallorcą oraz Gironą. Teraz zaś bez dwóch zdań będą chcieli też uszczknąć punkty Realowi, który... do gry podejdzie mocno osłabiony.

Pierwszym problemem dla "Los Merengues" są liczne kontuzje - poza kadrą meczową od dawna jest Eder Militao, ale ostatnio wypadli z niej Mbappe, Ceballos, Asencio, Bellingham czy Camavinga. Szansę na szybki powrót mają tylko dwaj ostatni, przy czym bardziej prawdopodobna jest gra Francuza, który cierpiał "tylko" z powodu... bólu zęba.

Jakby jednak tego było mało, to kilku futbolistów ekipy z Bernabeu się wykartkowało. W najbardziej spektakularny sposób - jeśli można to tak ująć - zrobił to Franco Mastantuono, który obejrzał w spotkaniu z Getafe czerwoną kartkę (i grozi mu przy tym dłuższe niż standardowe zawieszenie). Do tego jednak zbyt wiele "żółtek" odnotowali Dean Huijsen oraz Alvaro Carreras.

Primera Division: Real zmierzy się z Celtą już w najbliższy piątek

Przed Madrytczykami więc niełatwy sprawdzian w skrajnie trudnych warunkach, którego stawką jest przynajmniej utrzymanie dystansu do Barcelony. Pierwszy gwizdek w meczu Celta - Real wybrzmi 6 marca o godz. 21.00.

