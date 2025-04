Kompletne zaskoczenie w Madrycie, gruchnęły wieści ws. Ancelottiego. Nagły zwrot akcji?

"Carlo Ancelotti stracił szatnię Realu Madryt" - taki przekaz bił z hiszpańskich mediów po odpadnięciu "Królewskich" w dwumeczu z Arsenalem . "Kanonierzy" wyglądali na drużynę przynajmniej o klasę lepszą od Realu Madryt, a wynik 4:1 dobitnie świadczył o tym, która drużyna bardziej zasłużyła na awans do półfinału.

Część zawodników miała poskarżyć się nawet Florentino Perezowi, że nie chce dłużej współpracować z Włochem. Był to kolejny kamyczek do ogródka krytykowanego już i tak mocno w ostatnim czasie szkoleniowca. Dość powiedzieć, że jeszcze przed finałem Pucharu Króla wskazywano, kto może przejąć jego stanowisko. "Los Blancos" nie przestali marzyć o zatrudnieniu Xabiego Alonso. Jurgen Klopp miał natomiast wykluczyć możliwość przenosin do Madrytu.