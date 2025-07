Kolejny zwrot akcji, już wszystko jasne. Barcelona żegna piłkarza, ostatnie detale

Dopracowywanie detali może potrwać o tyle dłużej, że już jakiś czas temu hiszpańskie media donosiły o tym, że kontrakt Torre będzie skonstruowany w nietypowy sposób. Jak wskazał Gabriel Forteza z "Asa" Barcelona myślała przede wszystkim o odsprzedaniu 50 proc. praw do karty zawodniczej 22-latka, co kosztowałoby Mallorcę ok. 5 mln euro. Do tego "Blaugrana" zachowałaby opcję pierwokupu, a ta mogłaby wynieść ok. 10-12 mln euro.