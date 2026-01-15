Sebastian Szymański latem 2023 roku ostatecznie uwolnił się od kłopotliwego kontraktu z Dinamem Moskwa i podpisał umowę z stambulskim Fenerbahce - umowę, która w teorii powinna przestać obowiązywać dopiero w 2027 roku.

W ostatnim czasie jednak reprezentant Polski stracił na znaczeniu w składzie "Żółtych Kanarków" - i wszystkie znaki wskazują, że niebawem zmieni on otoczenie. Znalezienie nowego pracodawcy nie powinno być trudne - piłkarz znalazł się już na celowniku wielu uznanych klubów, a do ich grona dołączyła właśnie jeszcze jedna drużyna.

Hellas Werona - Bologna FC. Skrót meczu. WIDEO Eleven Sports Eleven Sports

Kolejny klub zainteresowany Szymańskim. Mógłby zagrać w La Lidze

Mowa tu konkretnie o Realu Betis, o czym poinformował dziennikarz Rudy Galetti. "Los Verdiblancos" chętnie by widzieli Szymańskiego w swoich szeregach w przypadku, gdyby w styczniu zespół opuścił jeszcze inny gracz. Niewykluczone zatem, że dołączy on w Hiszpanii do Roberta Lewandowskiego, który od lat zachwyca w szeregach Barcy.

Klub z Sewilli potwierdził swoje duże zainteresowanie i uważa, że umiejętności techniczne i inteligencja taktyczna Szymańskiego będą pasować do jego stylu. Zdolność [Szymańskiego] do gry jako ofensywny pomocnik czyni go naturalnym kandydatem na następcę Lo Celso, jeśli Argentyńczyk odejdzie tej zimy

Warto nadmienić, że zgodnie z ostatnimi spekulacjami najbliżej pozyskania futbolisty zdaje się być Stade Rennais. 26-latka łączono też ostatnio z Olympique Lyon, Olympique Marsylia czy PSV Eindhoven.

Real Betis walczy o europejskie puchary. Przed ekipą z Andaluzji trudne zadanie

Real Betis to na ten moment szósta drużyna Primera Division, która jednak ma aż 20 punktów straty do liderującej Barcelony. Zespól z południa Hiszpanii kolejne spotkanie rozegra 17 stycznia, mierząc się wówczas z Villarrealem.

Sebastian Szymański Photo by YAGIZ GURTUG / Middle East Images / Middle East Images via AFP AFP

Sebastian Szymański ELIF OZTURK AFP

Sebastian Szymański HAKAN AKGUN / ANADOLU / Anadolu via AFP / Flashscore AFP