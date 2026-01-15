Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejny Polak zagra w La Lidze? Ależ zwrot akcji, jest jeden warunek

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Sebastian Szymański w ostatnim czasie stracił w stambulskim Fenerbahce pozycję "pewniaka" do występów w pierwszym składzie drużyny. Coraz głośniej jest o jego możliwym transferze poza Turcję i jak dotychczas najbardziej prawdopodobna wydawała się tu opcja jego przenosin do Stade Rennais. Teraz jednak nadeszły niespodziewane wieści - Polak znalazł się też na celowniku jednej z ekip La Ligi, ale jego przeprowadzka na Półwysep Iberyjski doszła by do skutku przede wszystkim w momencie spełnienia się jednego, konkretnego warunku.

Trzech piłkarzy reprezentacji Polski ubranych w czerwone dresy z herbem i logotypami sponsorów, stojących ramię w ramię podczas wydarzenia sportowego, w tle dzieci w białych koszulkach oraz niewyraźna publiczność.
Sebastian Szymański, Karol Świderski, Piotr ZielińskiWojciech OlkusnikEast News

Sebastian Szymański latem 2023 roku ostatecznie uwolnił się od kłopotliwego kontraktu z Dinamem Moskwa i podpisał umowę z stambulskim Fenerbahce - umowę, która w teorii powinna przestać obowiązywać dopiero w 2027 roku.

W ostatnim czasie jednak reprezentant Polski stracił na znaczeniu w składzie "Żółtych Kanarków" - i wszystkie znaki wskazują, że niebawem zmieni on otoczenie. Znalezienie nowego pracodawcy nie powinno być trudne - piłkarz znalazł się już na celowniku wielu uznanych klubów, a do ich grona dołączyła właśnie jeszcze jedna drużyna.

Hellas Werona - Bologna FC. Skrót meczu. WIDEOEleven SportsEleven Sports

Kolejny klub zainteresowany Szymańskim. Mógłby zagrać w La Lidze

Mowa tu konkretnie o Realu Betis, o czym poinformował dziennikarz Rudy Galetti. "Los Verdiblancos" chętnie by widzieli Szymańskiego w swoich szeregach w przypadku, gdyby w styczniu zespół opuścił jeszcze inny gracz. Niewykluczone zatem, że dołączy on w Hiszpanii do Roberta Lewandowskiego, który od lat zachwyca w szeregach Barcy.

Klub z Sewilli potwierdził swoje duże zainteresowanie i uważa, że umiejętności techniczne i inteligencja taktyczna Szymańskiego będą pasować do jego stylu. Zdolność [Szymańskiego] do gry jako ofensywny pomocnik czyni go naturalnym kandydatem na następcę Lo Celso, jeśli Argentyńczyk odejdzie tej zimy
opisuje Galetti.

Warto nadmienić, że zgodnie z ostatnimi spekulacjami najbliżej pozyskania futbolisty zdaje się być Stade Rennais. 26-latka łączono też ostatnio z Olympique Lyon, Olympique Marsylia czy PSV Eindhoven.

Real Betis walczy o europejskie puchary. Przed ekipą z Andaluzji trudne zadanie

Real Betis to na ten moment szósta drużyna Primera Division, która jednak ma aż 20 punktów straty do liderującej Barcelony. Zespól z południa Hiszpanii kolejne spotkanie rozegra 17 stycznia, mierząc się wówczas z Villarrealem.

Zobacz również:

Hansi Flick zdecydował ws. Wojciecha Szczęsnego przed meczem Ligi Mistrzów z Olympiakosem
La Liga

Szczęsny niespodziewanie skreślony, Flick tłumaczy. Komunikat poszedł w świat

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Piłkarz w żółto-granatowym stroju świętuje zdobycie gola na tle rozmytego tłumu kibiców oraz innych zawodników na boisku.
Sebastian SzymańskiPhoto by YAGIZ GURTUG / Middle East Images / Middle East Images via AFPAFP
Dwóch piłkarzy w żółtych strojach sportowych z logo klubu i napisem sponsorującym, jeden z nich ma jasne włosy i zarost, drugi ciemniejszą karnację i krótsze włosy, znajdują się na boisku i są skupieni na grze.
Sebastian SzymańskiELIF OZTURKAFP
Sebastian Szymański
Sebastian SzymańskiHAKAN AKGUN / ANADOLU / Anadolu via AFP / FlashscoreAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja