Kolejny Polak na drodze do Barcelony. "Poważne zainteresowanie"
Do 30 czerwca w zespole FC Barcelona pozostanie dwóch Polaków, co sprawia, że Biało-Czerwoni stanowią drugą najliczniejszą nację w kadrze Hansiego Flicka. Po odejściu Roberta Lewandowskiego w klubie pozostanie Wojciech Szczęsny, ale czy sam? Matteo Moretto kilka dni temu przekazał, że "Blaugrana" obserwuje Jakuba Kiwiora. Tomasz Włodarczyk donosi z kolei, że odbyły się już rozmowy na linii Deco - Andre Villas-Boas.
Robert Lewandowski w pewnym sensie zapoczątkował istnienie "polskiej Barcelony". Kapitan naszej kadry trafił do Katalonii latem 2022 roku. Wówczas "Blaugrana" zapłaciła za Lewandowskiego Bayernowi Monachium kwotę rzędu 45 milionów euro, a pięć dodatkowych milionów zapisano w formie zmiennych.
Po Lewandowskim do Barcelony trafiła Ewa Pajor, a sportową emeryturę porzucił Wojciech Szczęsny. Połączenie Lewandowskiego i Szczęsnego przyniosło kibicom "Blaugrany" sporo radości. Wiemy już jednak, że ta dwójka "rozstanie się" po 30 czerwca. Umowa "Lewego" nie została bowiem przedłużona.
Niespodziewanie może okazać się jednak, że Szczęsny i tak dostanie kompana, który będzie kontynuował polskie tradycje zapoczątkowane cztery lata temu. Matteo Moretto kilka dni temu poinformował, że Barcelona przygląda się Kiwiorowi, ale na razie są to jedynie obserwacje.