Kolejny Polak na drodze do Barcelony. "Poważne zainteresowanie"

Do 30 czerwca w zespole FC Barcelona pozostanie dwóch Polaków, co sprawia, że Biało-Czerwoni stanowią drugą najliczniejszą nację w kadrze Hansiego Flicka. Po odejściu Roberta Lewandowskiego w klubie pozostanie Wojciech Szczęsny, ale czy sam? Matteo Moretto kilka dni temu przekazał, że "Blaugrana" obserwuje Jakuba Kiwiora. Tomasz Włodarczyk donosi z kolei, że odbyły się już rozmowy na linii Deco - Andre Villas-Boas.