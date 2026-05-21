Wymieniona dwójka to jednak nie jedyny polscy piłkarze, których nazwiska znajdują się na liście zawodników "Blaugrany". Swego czasu bardzo dużym zainteresowaniem cieszyli się między innymi dwaj bracia, którzy trenowali w słynnej La Masii. Mowa oczywiście o Michale Żuku oraz jego młodszym bracie Miłoszu. Obydwaj mają podwójne obywatelstwo, dzięki czemu mogą zdecydować się na reprezentowanie Hiszpanii lub Polski.

Wielu kibiców liczyło na to, że będą oni w przyszłości reprezentować "Biało-czerwone" barwy. Póki co wiemy, że Michał Żuk rozgrywa swoje spotkania w młodzieżowych reprezentacjach Hiszpanii. Wciąż nie wyklucza to jednak możliwości gry dla seniorskiej reprezentacji Polski, jeśli sam zawodnik wyrazi taką chęć.

Media: Miłosz Żuk opuści Barcelonę. Dołączy do innego Polaka

Miłosz Żuk od pewnego czasu grał natomiast w juniorskich drużynach Barcelony. W 2024 roku udało mu się nawet sięgnąć z "Dumą Katalonii" po mistrzostwo Hiszpanii w kategorii do lat 14. Od tego czasu sytuacja młodego zawodnika uległa jednak zmianie.

W mediach śledzących poczynania zawodników La Masii pojawiły się doniesienia, jakoby młodszy z braci Żuk planował w najbliższej przyszłości opuścić szeregi Barcelony. Blisko podpisania 15-letniego zawodnika "Dumy Katalonii" jest obecnie CF Damm.

Ekipa ta nie tak dawno temu pozyskała zresztą innego obiecującego Polaka. Mowa o 16-letnim Bartoszu Kowalskim, który w 2025 roku reprezentował barwy młodzieżowej drużynySabadell. Zawodnik ten również znajduje się pod ścisłą obserwacją działaczy PZPN-u. W przeciwieństwie do braci Żuk, Kowalski zaliczył już debiut w młodzieżowej reprezentacji Polski. Po raz pierwszy zagościł w drużynie do lat 16 we wrześniu 2025 roku. Dotychczas nastoletni obrońca rozegrał 6 spotkań w "Biało-czerwonych" barwach.

Miłosz Żuk i Michał Żuk Piotr Kucza Newspix.pl

