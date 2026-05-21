Kolejny Polak mówi "nie" Barcelonie. Pójdzie w ślady rodaka
Nie tak dawno temu świat obiegły wieści ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej reprezentacji zdecydował, że po zakończeniu obecnego sezonu pożegna się z Barceloną. Jak się jednak okazuje, nie jest on prawdopodobnie jedynym Polakiem, który opuści szeregi "Dumy Katalonii". Media donoszą bowiem, że kolejny "Biało-czerwony" zawodnik ma w niedalekiej przyszłości zmienić barwy klubowe. Dołączy do ekipy, która nie tak dawno temu pozyskała już jednego piłkarza z kraju nad Wisłą.
Najsłynniejszymi Polakami, którzy wciąż reprezentują barwy Barcelony są Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. W przypadku pierwszego z wymienionych graczy sytuacja ulegnie jednak zmianie. Napastnik z kraju nad Wisłą ogłosił bowiem, że po zakończeniu sezonu pożegna się z katalońską ekipą.
Wymieniona dwójka to jednak nie jedyny polscy piłkarze, których nazwiska znajdują się na liście zawodników "Blaugrany". Swego czasu bardzo dużym zainteresowaniem cieszyli się między innymi dwaj bracia, którzy trenowali w słynnej La Masii. Mowa oczywiście o Michale Żuku oraz jego młodszym bracie Miłoszu. Obydwaj mają podwójne obywatelstwo, dzięki czemu mogą zdecydować się na reprezentowanie Hiszpanii lub Polski.
Wielu kibiców liczyło na to, że będą oni w przyszłości reprezentować "Biało-czerwone" barwy. Póki co wiemy, że Michał Żuk rozgrywa swoje spotkania w młodzieżowych reprezentacjach Hiszpanii. Wciąż nie wyklucza to jednak możliwości gry dla seniorskiej reprezentacji Polski, jeśli sam zawodnik wyrazi taką chęć.
Media: Miłosz Żuk opuści Barcelonę. Dołączy do innego Polaka
Miłosz Żuk od pewnego czasu grał natomiast w juniorskich drużynach Barcelony. W 2024 roku udało mu się nawet sięgnąć z "Dumą Katalonii" po mistrzostwo Hiszpanii w kategorii do lat 14. Od tego czasu sytuacja młodego zawodnika uległa jednak zmianie.
W mediach śledzących poczynania zawodników La Masii pojawiły się doniesienia, jakoby młodszy z braci Żuk planował w najbliższej przyszłości opuścić szeregi Barcelony. Blisko podpisania 15-letniego zawodnika "Dumy Katalonii" jest obecnie CF Damm.
Ekipa ta nie tak dawno temu pozyskała zresztą innego obiecującego Polaka. Mowa o 16-letnim Bartoszu Kowalskim, który w 2025 roku reprezentował barwy młodzieżowej drużynySabadell. Zawodnik ten również znajduje się pod ścisłą obserwacją działaczy PZPN-u. W przeciwieństwie do braci Żuk, Kowalski zaliczył już debiut w młodzieżowej reprezentacji Polski. Po raz pierwszy zagościł w drużynie do lat 16 we wrześniu 2025 roku. Dotychczas nastoletni obrońca rozegrał 6 spotkań w "Biało-czerwonych" barwach.