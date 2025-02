Kolejny "kłopot" Szczęsnego. Wyrasta nowa przeszkoda. "Nie zniesie go"

Wojciech Szczęsny wskoczył do bramki Barcelony kosztem Inakiego Peny, ale jego przyszłość na Camp Nou wcale nie jest pewna. Jeśli Polak zdecyduje się pozostać w klubie na kolejny sezon, czeka go jeszcze trudniejsza walka o skład. Do zdrowia wróci bowiem Marc-Andre ter Stegen, który od kilku lat jest podstawowym bramkarzem Barcelony.