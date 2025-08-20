Kolejny cios dla Szczęsnego. Wielki plan Barcelony właśnie legł w gruzach
Kibice z kraju nad Wisłą wciąż czekają, aż FC Barcelona ostatecznie zarejestruje Wojciecha Szczęsnego. Wciąż bowiem Polak nie posiada uprawnień do gry w tegorocznym sezonie La Liga. Jak podają hiszpańskie media, sprawa może się w najbliższym czasie jeszcze bardziej wymknąć spod kontroli. Wszystko przez to, że plan "Dumy Katalonii" odnośnie do sprzedaży Inakiego Peni zaczyna mieć coraz więcej znaków zapytania.
FC Barcelona zainaugurowała już rozgrywki 2025/2026. Niestety w meczu 1. kolejki sezonu La Ligi próżno było się dopatrywać obecności Wojciecha Szczęsnego, który wciąż zmaga się ze skutkami problemów finansowych klubu. W ich wyniku Polak nie doczekał się rejestracji w rozgrywkach, przez co nie może być brany pod uwagę przy komponowaniu składu przez Hansiego Flicka.
W Hiszpanii mówi się, iż problemy polskiego golkipera nabierają coraz większego wymiaru. Prawdopodobnie bowiem pierwotny plan, który zakładał zarejestrowanie Szczęsnego do czasu zbliżającego się starcia z Levante, nie ma zbyt dużych szans powodzenia. Okazuje się, iż to nie koniec piętrzących się wokół Polaka problemów.
Niejasna sytuacja Peni. Jego transfer miał pomóc w zarejestrowaniu Szczęsnego
Jak podaje portal "sport.es", sytuacja bezpośredniego konkurenta Szczęsnego - Inakiego Peni - w ostatnich godzinach stała bardzo niepewna. Jeszcze nie tak dawno temu mówiono, iż odejście Hiszpana jest tylko kwestią czasu. Jako jednego z potencjalnych nabywców bramkarza FC Barcelony (w formie wypożyczenia) wskazywano Celtę Vigo. Teraz Hiszpanie donoszą jednak, że klub z Galicji zaprzecza chęci podpisania umowy z Peną. Wszystko z powodu bardzo bliźniaczego względem kłopotów FC Barcelony problemu - osiągnięcia limitu wynagrodzeń. To sprawia, iż zawodnik "Balugrany" nie jest obecnie w ścisłym kręgu zainteresowań konkurencyjnego zespołu.
Dużo większe nadzieje włodarze FC Barcelony upatrywali jednak we włoskim Como, którego to trenerem jest Cesc Fabregas. Zespół z Serie A wyrażał bowiem ogromne chęci pozyskaniem Inakiego Peni. Wedle doniesień hiszpańskich mediów, również na tym froncie sytuacja uległa diametralnej zmianie.
"Włoski klub traci powoli cierpliwość i ma już alternatywy na stole. Cesc Fabregas chce w tym tygodniu skompletować skład na pozycję bramkarza, aby zamknąć sprawę kadry i rozpocząć grę w lidze. Opcja Como jest atrakcyjna finansowo dla wszystkich stron, ale nie gwarantuje miejsca w podstawowym składzie dla Inakiego Peni, ponieważ Włosi liczą na Jeana Buteza jako potencjalnego kandydata na bramce" - piszą dziennikarze portalu "sport.es".
Zdaje się więc, iż "niemal dopięty" transfer golkipera FC Barcelony zaczyna mieć coraz więcej niewiadomych. Co jednak odejście Peni ma wspólnego z sytuacją Szczęsnego? Otóż jest to jednak z ważniejszych kwestii w obecnym planie zarejestrowania Polaka. "Duma Katalonii" posiada bowiem pewien obraz tego, jak poradzić sobie z problemami wokół Szczęsnego, lecz dość napięta sytuacja wokół jego konkurenta znacznie ów scenariusz komplikuje. W przypadku jego pozostania w klubie będzie potrzebny swego rodzaju plan awaryjny, który jeszcze bardziej przeciągnie zapewne kwestię zarejestrowania Wojciecha Szczęsnego.