Kolejny cios dla Szczęsnego. Wielki plan Barcelony właśnie legł w gruzach

FC Barcelona zainaugurowała już rozgrywki 2025/2026. Niestety w meczu 1. kolejki sezonu La Ligi próżno było się dopatrywać obecności Wojciecha Szczęsnego, który wciąż zmaga się ze skutkami problemów finansowych klubu. W ich wyniku Polak nie doczekał się rejestracji w rozgrywkach, przez co nie może być brany pod uwagę przy komponowaniu składu przez Hansiego Flicka.

W Hiszpanii mówi się, iż problemy polskiego golkipera nabierają coraz większego wymiaru. Prawdopodobnie bowiem pierwotny plan, który zakładał zarejestrowanie Szczęsnego do czasu zbliżającego się starcia z Levante, nie ma zbyt dużych szans powodzenia. Okazuje się, iż to nie koniec piętrzących się wokół Polaka problemów.

Niejasna sytuacja Peni. Jego transfer miał pomóc w zarejestrowaniu Szczęsnego

Jak podaje portal "sport.es", sytuacja bezpośredniego konkurenta Szczęsnego - Inakiego Peni - w ostatnich godzinach stała bardzo niepewna. Jeszcze nie tak dawno temu mówiono, iż odejście Hiszpana jest tylko kwestią czasu. Jako jednego z potencjalnych nabywców bramkarza FC Barcelony (w formie wypożyczenia) wskazywano Celtę Vigo. Teraz Hiszpanie donoszą jednak, że klub z Galicji zaprzecza chęci podpisania umowy z Peną. Wszystko z powodu bardzo bliźniaczego względem kłopotów FC Barcelony problemu - osiągnięcia limitu wynagrodzeń. To sprawia, iż zawodnik "Balugrany" nie jest obecnie w ścisłym kręgu zainteresowań konkurencyjnego zespołu.

Dużo większe nadzieje włodarze FC Barcelony upatrywali jednak we włoskim Como, którego to trenerem jest Cesc Fabregas. Zespół z Serie A wyrażał bowiem ogromne chęci pozyskaniem Inakiego Peni. Wedle doniesień hiszpańskich mediów, również na tym froncie sytuacja uległa diametralnej zmianie.

"Włoski klub traci powoli cierpliwość i ma już alternatywy na stole. Cesc Fabregas chce w tym tygodniu skompletować skład na pozycję bramkarza, aby zamknąć sprawę kadry i rozpocząć grę w lidze. Opcja Como jest atrakcyjna finansowo dla wszystkich stron, ale nie gwarantuje miejsca w podstawowym składzie dla Inakiego Peni, ponieważ Włosi liczą na Jeana Buteza jako potencjalnego kandydata na bramce" - piszą dziennikarze portalu "sport.es".

Zdaje się więc, iż "niemal dopięty" transfer golkipera FC Barcelony zaczyna mieć coraz więcej niewiadomych. Co jednak odejście Peni ma wspólnego z sytuacją Szczęsnego? Otóż jest to jednak z ważniejszych kwestii w obecnym planie zarejestrowania Polaka. "Duma Katalonii" posiada bowiem pewien obraz tego, jak poradzić sobie z problemami wokół Szczęsnego, lecz dość napięta sytuacja wokół jego konkurenta znacznie ów scenariusz komplikuje. W przypadku jego pozostania w klubie będzie potrzebny swego rodzaju plan awaryjny, który jeszcze bardziej przeciągnie zapewne kwestię zarejestrowania Wojciecha Szczęsnego.

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP

Inaki Pena Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Inaki Pena i Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP