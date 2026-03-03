Kolejny cios dla Realu Madryt, dzień po meczu. To może być koniec sezonu

W poniedziałkowy wieczór Real Madryt przegrał z Getafe 0:1. Pierwsza porażka "Królewskich" przeciwko "Los Azulones" na Estadio Santiago Bernabeu od 18 lat oznacza, że wicemistrzowie Hiszpanii mają już 4 punkty straty w tabeli La Liga do liderującej Barcelony.

Zespół ma coraz gorsze wyniki, a styl gry od dawna nie porywa. Kibice wypowiadający się pod stadionem przed kamerą programu "El Chiringuito" byli niemal roztrzęsieni.

Nie brakuje także złych wieści w kwestiach zdrowotnych. David Alaba zgłosił kłopot mięśniowy w łydce jeszcze w przerwie meczu, we wtorek zrobiono mu badania, ale najprawdopodobniej skończy się tylko na strachu. Gorsze odczucia są co do Rodrygo, który ma problem z więzadłami w prawym kolanie.

Kontuzja Rodrygo. Wielkie zaniepokojenie, możliwy jest najgorszy scenariusz

Brazylijskiego skrzydłowego na pewno zabraknie w piątkowym wyjazdowym starciu z Celtą Vigo. Ewentualne potknięcie na Estadio Balaidos postawiłoby Madrytczyków w fatalnym położeniu, zakładając zwycięstwo Barcelony na Camp Nou nad Athletikiem.

A trzeba pamiętać, że zaraz po meczu z "Los Celestes" ekipa Alvaro Arbeloi przyjmie u siebie Manchester City. Niektórzy sugerują, że może się powtórzyć sytuacja z wiosny 2019 roku, gdy w odstępie ośmiu dni Real za kadencji Santiago Solariego stracił realne szanse na jakiekolwiek trofeum.

Jednak problem Rodrygo może mu zamknąć nie tylko dwa czy trzy spotkania, lecz nawet całą resztę sezonu, a może nawet pół roku, co oznaczałoby brak powołania na mistrzostwa świata. Jak czytamy w OkDiario, wszystko zależy od tego, czy więzadła są tylko skręcone, czy może zerwane.

"Kontuzja wydaje się być poważna" - napisał Miguel Angel Diaz z radia COPE. "W Valdebebas (centrum treningowym Realu - red.) panuje duże zaniepokojenie. Istnieje obawa, że doszło do bardzo poważnego urazu" - to z kolei wpis Abrahama Romero z "El Mundo".

Niepewna jest też sytuacja zdrowotna Alvaro Carrerasa, Raula Asencio i Eduardo Camavingi. Koszmar nie ma końca.

Rodrygo WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP

David Alaba JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Rodrygo Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

