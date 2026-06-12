Kolejny cios dla Barcelony. Jednak nie będzie odejścia, wielki zwrot akcji

Po fenomenalnym sezonie 2025/2026 FC Barcelona miała chrapkę na jeszcze bardziej udany okres posezonowy. W głowach włodarzy "Dumy Katalonii" ułożył się jasny plan - dokonać wzmocnień, które zszokują cały piłkarski świat.

Gwiazdor reprezentacji Hiszpanii przemówił ws. przenosin do Barcelony

Kłód rzucanych pod nogi włodarzom Barcelony z dnia na dzień tylko przybywa. Wspomniani wcześniej zawodnicy nie byli bowiem jedynymi, którzy znaleźli się na bogatej liście transferowej katalońskiej ekipy. Kolejnym z nich był gwiazdor reprezentacji Hiszpanii - Marc Cucurella.

W obliczy dość mieszanych występów Alejandro Balde, miał on stanowić zabezpieczenie lewej strony defensywy Hansiego Flicka. Okazuje się jednak, że i z tym transferem Barcelona będzie miała całkiem sporo problemów.

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W rozmowie z dziennikarzami "COPE" zawodnik osobiście odniósł się do doniesień ws. zainteresowania ze strony trzech hiszpańskich gigantów - Barcelony, Atletico oraz Realu Madryt.

- W tej chwili nie chcę o tym rozmawiać. Prawda jest taka, że czuję się bardzo dobrze tam, gdzie jestem. Jestem szczęśliwy, moja rodzina jest bardzo szczęśliwa, ale na razie nic nie wiem. Nie chcę nic wiedzieć, chcę się cieszyć MŚ. Nie byłoby w porządku myśleć o innych sprawach. Wydałem polecenie [swoim agentom red.], aby nie rozmawiać ze mną o tych kwestiach w najbliższych dniach - mówi Cucurella.

Zapewne nie takiej reakcji oczekiwały zespoły, które uważnie monitorują sytuację gracza Chelsea. Na ich niekorzyść przemawiają także warunki umowy zawodnika. Jego kontrakt z londyńskim klubem obowiązuje bowiem do 2029 roku. Ponadto, Chelsea wchodzi właśnie w zupełnie nową erę. Rolę szkoleniowca klubu przejął Xabi Alonso. Niewykluczone zatem, że Marc Cucurella będzie chciał wpierw sprawdzić, jak ułoży się jego współpraca z nowym trenerem.

Marc Cucurella Javier SORIANO AFP

Piłkarze Barcelony JOSEP LAGO AFP

Marc Cucurella AFP





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