Kolejny alarm w Realu Madryt. Vinicius Jr. na ustach Hiszpanów, tuż po aferze

Już kiedy z Realem Madryt żegnał się Xabi Alonso, kibice "Królewskich" z niepokojem mogli patrzeć na to, co dzieje się w szatni stołecznego zespołu. Niestety, im dalej w las, tym gorzej.

Ostatnie doniesiania z Madrytu mogły wstrząsnąć opinią publiczną w Hiszpanii, bowiem doszło do regularnej bójki, w wyniku której Federico Valverde trafił do szpitala i będzie wyłączony z gry na kolejnych kilkanaście dni. Sam zawodnik także odniósł się do sprawy.

Hiszpańskie media na tym jednak nie kończą tematu, bo w Katalonii zrodziło się pytanie, skąd właściwie kolejne osoby mają dostęp do tego, co dzieje się w szatni Realu. Dziennikarze "Mundo Deportivo" wskazują na zawodnika, który ma być blisko Alvaro Arbeloi.

- Szatnia Realu Madryt uważa, że to Vinicius, który ma bliskie relacje z trenerem, jest osobą, która nagłośniła wszystkie incydenty, do których doszło w ostatnich dniach - czytamy na łamach portalu.

Fakt, że Vinicius Junior niemalże od samego wejścia trenera do drużyny, jest uważany przez niego za "nietykalnego" - opuścił tylko jedno spotkanie z Valencią - sprawia, że piłkarze Realu na nim skupiają swój wzrok.

- Szatnia jest przekonana, że Brazylijczyk jest "kapusiem" Álvara Arbeloi. Uważają, że to on mówi mu wszystko, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, gdzie trener Realu Madryt nie może wejść. To jeszcze bardziej spotęgowało frustrację związaną z Brazylijczykiem. Teraz pojawia się zatem pytanie, kto zajmie miejsce na ławce rezerwowych Realu Madryt i jak poradzą sobie z Vinim - dodają dziennikarze.

Nie da się ukryć, że to właśnie zachowanie Brazylijczyka w stosunku do Xabiego Alonso, kiedy schodził z boiska, było punktem zwrotnym w sezonie 2025/2026. Hiszpan ostatecznie niedługo później stracił pracę.

Przyszłość Viniciusa także jest niepewna. Jego umowa z Realem obowiązuje jeszcze przez rok. Jeśli nie przedłuży on jej w najbliższych miesiącach, to w styczniu 2027 roku będzie mógł negocjować z innymi klubami i latem odejść na zasadzie wolnego transferu.

Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt

W Realu Madryt wybuchł konflikt, który może się skończyć nagłym odejściem

Real Madryt w tym sezonie ogląda plecy Barcelony

