Po wielu tygodniach spekulacji poznaliśmy ostateczną odpowiedź w kwestii przyszłości Roberta Lewandowskiego. Polak nie przedłużył umowy z Barceloną i po czterech latach opuszcza drużynę z Camp Nou. Co ciekawe, był on gotowy na pozostanie, ale na innych warunkach niż te, które mu proponowano.

37-latek oczekiwał 2-letniej umowy, podczas gdy "Blaugrana" oferowała jedynie roczny kontrakt. W związku z tym snajper zdecydował, że czas na kolejne wyzwania. W ślad za nim wkrótce mogą pójść kolejni zawodnicy.

Nie tylko Lewandowski. Kolejne gwiazdy mogą odejść z Barcelony

W ostatnim czasie mocno kwestionowana była postawa, a co za tym idzie przyszłość graczy takich jak Alejandro Balde, Jules Kounde, czy Marc Casado. Z ustaleń hiszpańskich mediów wynika, że na wylocie znalazł się także Roony Bardghji. Sam Szwed zdecydował, że potrzebuje zmienić otoczenie.

Ferran Correas z redakcji "SPORT" przekazał, że skrzydłowy był rozczarowany liczbą minut na boisku. Szwed uważa, że dla rozwoju jego kariery lepszy byłby klub, w którym będzie otrzymywał więcej szans. Zwłaszcza, że na jego pozycji występuje Lamine Yamal, z którym nie wygra walki o wyjściowy skład.

Bardghji rozczarował Flicka. Odejście przesądzone

Sztab szkoleniowy Barcy na czele z Flickiem też mógł czuć lekkie rozczarowanie z powodu postawy Bardghjiego. Pod nieobecność Yamala pod koniec sezonu nie przypominał on zawodnika, który zanotował świetne wejście do drużyny i imponował dryblingiem i pewnością siebie. 20-latek wyraźnie przygasł.

Piłkarz miał już poprosić swojego agenta o znalezienie mu nowego pracodawcy. Przystąpiono także do rozmów z kierownictwem FC Barcelona. Szwed wolałby jednak odejść na wypożyczenie, aniżeli decydować się na transfer definitywny.

Także włodarze "Dumy Katalonii" optowaliby za takim rozwiązaniem, zdając sobie z prawę z ogromnego potencjału, jaki drzemie w zawodniku. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na 15 milionów euro.





