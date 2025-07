Kolejne ofiary ter Stegena. Przez niego mogą stracić życiową szansę. Barcelona kompletnie bezradna

Początek lipca oznacza rozpoczęcie letniego okna transferowego. W przypadku FC Barcelony to bardzo pracowity okres, bowiem po fenomenalnym sezonie 2024/2025 klub chce wzmocnić kadrę, aby stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym, szczególnie na arenie międzynarodowej. Z tego też powodu od pewnego czasu pojawia się coraz więcej plotek transferowych, ściśle związanych z "Dumą Katalonii".

Od kilku tygodni zawodnikiem "Blaugrany" jest już 24-letni Joan Garcia. To odpowiedź na potrzeby długoletniego obsadzenia pozycji golkipera, która na pewnym etapie poprzedniej kampanii stała się niezwykle problematyczną kwestią dla klubu ze stolicy Katalonii. Wówczas FC Barcelona rozwiązała kłopot poprzez ściągnięcie Wojciecha Szczęsnego, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Niestety Polak nie należy do najmłodszych graczy, co naturalnie stanowi przeszkodę w snuciu długofalowych planów z nim w roli głównej.

Mimo wielu możliwości Barcelona nie posiada jednak pełnej swobody działania, a to przez ciągłą obecność Marca-Andre ter Stegena, który mimo długoletniej kadencji między słupkami "Blaugrany" stał się obecnie zawodnikiem niepożądanym w składzie. Niemiec nie zamierza jednak pogodzić się z tym faktem, co sprawia, że pozbycie się go na chwilę obecną wydaje się zadaniem całkowicie niemożliwym. Okazuje się, że decyzja Niemca może mieć bardzo destrukcyjny wpływ na niektórych kolegów z drużyny.

Młodsi koledzy mogą ucierpieć przez ter Stegena. Mogą stracić życiową szansę

Barcelona znana jest z wychowywania kolejnych pokoleń perspektywicznych zawodników. Ich szkółka juniorska - La Masia - jest jedną z najbardziej cenionych organizacji tego typu na całym świecie. W jej szeregach nigdy nie brakuje zawodników, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile klubu ze stolicy Katalonii.

To właśnie dwóch młodzieżowców może ucierpieć przez obecne poczynania ter Stegena. Mowa o Diego Kochenie oraz Aronie Yaakobishvilim. Obydwaj mają obecnie po 19 lat, co uprawnia ich do możliwości zasilenia szeregów pierwszej ekipy FC Barcelony. Niestety ze względu na ciągłą obecność ter Stegena oraz Inakiego Peni ta wizja jest obecnie bardzo problematyczna do spełnienia, o czym informuje hiszpański portal "sport.es".

"Na mniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu przygotowawczego drużyny, w bramce pojawia się poważny problem. Joan Garcia podpisał kontrakt, Wojciech Szczęsny jest o krok od odnowienia kontraktu, a sytuacja Ter Stegena i Inakiego Peni jest daleka od rozwiązania. Jeśli nic się nie zmieni, obaj zgłoszą się 13 lipca na swój pierwszy trening w Ciutat Esportiva Joan Gamper. To zablokuje większość opcji, dwóm perspektywicznym zawodnikom: Diego Kochenowi i Aronowi Yaakobishviliemu" - piszą hiszpańscy dziennikarze. Dodają, że Pena wydaje się być pogodzony z koniecznością poszukiwań nowego zespołu, jednak dużo większym problemem jest obecnie Niemiec.

Zapewne wspomniani bramkarze udadzą się na turnus przygotowawczy wraz z ekipą Hansiego Flicka. Obydwaj mieli już bowiem okazję gościć na treningach pierwszej drużyny, a sam Kochen niekiedy znajdował się nawet w kadrze meczowej jako rezerwowy golkiper. Niestety w przypadku pozostania ter Stegena, który wciąż deklaruje chęć wypełnienia warunków umowy trwającej do 2028 roku, ich rozwój może zostać mocno ograniczony, a nawet i spowolniony niemal do zera.

Marc-Andre ter Stegen Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny i Diego Kochen NurPhoto Newspix/Getty Images

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP