Z kadrą Barcelony latem rozstało się wielu zawodników. "Duma Katalonii" pozbyła się graczy, którzy w opinii Hansiego Flicka byli w pełni do zastąpienia, a w drugą stronę, jej szeregi zasilili Joan Garcia, Marcus Rashford i Roony Bardghji. Mimo to w pierwszym spotkaniach nowego sezonu mistrzowie Hiszpanii zmagali się z wieloma problemami, nie tylko natury sportowej.

Szczęsny doczekał się rejestracji. Musi jednak godzić się z rolą rezerwowego

W pierwszych kolejkach grać nie mogli Wojciech Szczęsny, Gerard Martin, Marc Bernal, a także wspomniany Roony Bardghji. Wszystko za sprawą kwestii proceduralnych, które nie zostały dopełnione z powodu problemów finansowych, jakie toczą Barcę od dawna.

Problemy na tym polu zostały ostatecznie zażegnane, a kadra Hansiego Flicka jest już kompletna. Szczęsny znalazł się na ławce na mecz z Rayo Vallecano, ale nie pojawił się na murawie. Kosmiczny występ zanotował za to jego konkurent, Joan Garcia.

Polak musi godzić się na razie z rolą rezerwowego, a wkrótce prawdopodobnie będzie musiał także pogodzić się ze startą kolejnego kolegi z zespołu. W piątek gruchnęły nowe wieści w sprawie przyszłości Andreasa Christensena.

Bułgaria - Hiszpania. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kolejny piłkarz odejdzie z Barcelony? Niepewna przyszłość Christensena

Duńczyk typowany był latem do odejścia z "Blaugrany", ale wobec rozstania z Inigo Martinezem, który dołączył do Al Nassr, klub zdecydował się zatrzymać go na kolejny sezon. "Mundo Deportivo" przedstawiło nowe ustalenia w jego sprawie.

Umowa Christensena wygasa wraz z końcem sezonu, a FC Barcelona nie planuje jej przedłużać. Na ten moment najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jego odejście latem 2026 roku.

O ile dwa pierwsze sezony w barwach "Azulgrany" były w jego wykonaniu udane, o tyle niemal cały poprzedni stracił z powodu licznych problemów zdrowotnych. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 12 milionów euro.

Frenkie de ong i Andreas Christensen Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Andreas Christensen w meczu z Rayo Vallecano Cesar Cebolla / PRESSIN Newspix.pl

Diego Kochen i Wojciech Szczęsny Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP