Kolejne nagłe rozstanie z Barceloną? Klamka zapadła, wieści dotarły do Szczęsnego

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wojciech Szczęsny czeka wciąż na pierwszy występ w barwach Barcelony w sezonie 2025/26. Polak przed meczem z Rayo został wreszcie zarejestrowany, ale i tak musi na razie godzić się z rolą rezerwowego. Wiele wskazuje na to, że pogodzić się będzie musiał również z utratą ważnego ogniwa drużyny. "Duma Katalonii" planuje rozstanie z zawodnikiem, który nie przekonuje Hansiego Flicka.

Do Szczęsnego dotarły już wieści o kolejnym skreślonym zawodniku Barcelony
Do Szczęsnego dotarły już wieści o kolejnym skreślonym zawodniku BarcelonyAlvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images / IMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Z kadrą Barcelony latem rozstało się wielu zawodników. "Duma Katalonii" pozbyła się graczy, którzy w opinii Hansiego Flicka byli w pełni do zastąpienia, a w drugą stronę, jej szeregi zasilili Joan Garcia, Marcus Rashford i Roony Bardghji. Mimo to w pierwszym spotkaniach nowego sezonu mistrzowie Hiszpanii zmagali się z wieloma problemami, nie tylko natury sportowej.

Szczęsny doczekał się rejestracji. Musi jednak godzić się z rolą rezerwowego

W pierwszych kolejkach grać nie mogli Wojciech Szczęsny, Gerard Martin, Marc Bernal, a także wspomniany Roony Bardghji. Wszystko za sprawą kwestii proceduralnych, które nie zostały dopełnione z powodu problemów finansowych, jakie toczą Barcę od dawna.

    Problemy na tym polu zostały ostatecznie zażegnane, a kadra Hansiego Flicka jest już kompletna. Szczęsny znalazł się na ławce na mecz z Rayo Vallecano, ale nie pojawił się na murawie. Kosmiczny występ zanotował za to jego konkurent, Joan Garcia.

    Polak musi godzić się na razie z rolą rezerwowego, a wkrótce prawdopodobnie będzie musiał także pogodzić się ze startą kolejnego kolegi z zespołu. W piątek gruchnęły nowe wieści w sprawie przyszłości Andreasa Christensena.

    Kolejny piłkarz odejdzie z Barcelony? Niepewna przyszłość Christensena

    Duńczyk typowany był latem do odejścia z "Blaugrany", ale wobec rozstania z Inigo Martinezem, który dołączył do Al Nassr, klub zdecydował się zatrzymać go na kolejny sezon. "Mundo Deportivo" przedstawiło nowe ustalenia w jego sprawie.

    Umowa Christensena wygasa wraz z końcem sezonu, a FC Barcelona nie planuje jej przedłużać. Na ten moment najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jego odejście latem 2026 roku.

    O ile dwa pierwsze sezony w barwach "Azulgrany" były w jego wykonaniu udane, o tyle niemal cały poprzedni stracił z powodu licznych problemów zdrowotnych. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 12 milionów euro.

    Dwóch piłkarzy drużyny w czarnych strojach z czerwonymi akcentami podczas meczu, jeden z zawodników z numerem 15 gestykuluje w kierunku kolegi z zespołu, w tle rozmazane trybuny z kibicami.
    Frenkie de ong i Andreas ChristensenMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Dwóch piłkarzy walczy o piłkę w powietrzu, jeden w niebiesko-granatowym stroju drużyny FC Barcelona, drugi w biało-czerwonym stroju Rayo Vallecano, w tle widoczni kibice i trybuny stadionu.
    Andreas Christensen w meczu z Rayo VallecanoCesar Cebolla / PRESSINNewspix.pl
    Dwóch piłkarzy ubranych w kolorowe stroje sportowe z logiem Spotify, maszerujących po murawie stadionu, w tle inni zawodnicy i kibice na trybunach.
    Diego Kochen i Wojciech SzczęsnyMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

