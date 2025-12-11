Real Madryt zatrudniał Xabiego Alonso z myślą o bardzo dalekiej perspektywie. Hiszpan dostał bowiem od klubu umowę aż do 2028 roku. Wydawało się więc, że projekt przedstawiony przez Hiszpana przekonał klub, który powierzył mu zadanie zbudowania prawdziwej drużyny zdolnej do walki o wszystkie tytuły.

Początek był naprawdę optymistyczny. Od listopadowej porażki na Anfield wszystko zaczęło się jednak sypać. "Królewscy" stracili pozycję liderów tabeli La Liga i zbudowaną pięciopunktową przewagę nad Barceloną. Po kilku kolejnych kolejkach Real musi gonić swoich odwiecznych rywali.

Alonso pod ścianą. Wybrali następcę

To wszystko sprawiło, że pozycja Xabiego Alonso zaczęła się chwiać w posadach. Przed hitowym meczem z Manchesterem City wydawało się, że Hiszpan gra o dalszą przyszłość w klubie. Real przegrał 1:2, ale zaprezentował się na tyle dobrze, że szkoleniowiec pozostał na stanowisku.

Jego sytuacja wciąć jest jednak potwornie trudna. Z Hiszpanii płyną głosy, że aby obronić pozycję trenera Real Madryt musi wygrać z Deportivo Alaves w niedzielnym meczu La Liga. Każdy inny wynik będzie oznaczał zwolnienie Xabiego. Te doniesienia potwierdza także Florian Plettenberg ze "Sky Sports".

Niemiecki dziennikarz uzupełnia przekaz o informacje, kto mógłby zostać następcą Xabiego. Tutaj wskazywane są przede wszystkim dwa nazwiska. Faworytami mają być legendy, a więc Jurgen Klopp oraz Zinedine Zidane. Jeśli nie uda się przekonać żadnego z nich, to na scenę ma wejść Alvaro Arbeloa, który prowadzi Real Madryt Castilla.

Alonso był wyczekanym trenerem Realu Madryt, ale wydaje się, że jego doświadczenie z Bayeru Leverkusen, to zbyt mało, aby zarządzić z sukcesami szatnią Realu Madryt, w której roi się od gwiazd. Mecz z Alaves już w najbliższą niedzielę - 14 grudnia. Pierwszy gwizdek o 21:00.

Pokora Guardioli po wygranej z Realem. "Ten poziom nie jest wystarczający".

Coraz częściej można odnieść wrażenie, że trener Xabi Alonso nie ma spójnej koncepcji na przełamanie impasu

W Realu Madryt wybuchł konflikt, który może się skończyć nagłym odejściem

Jurgen Klopp