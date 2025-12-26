FC Barcelona rok 2025 zakończyła z przytupem. Podopieczni Hansiego Flicka zanotowali serię siedmiu zwycięstw z rzędu, co pozwoliło im umocnić się na prowadzeniu w tabeli La Liga. W nieco gorszym nastroju rok może jednak kończyć Robert Lewandowski.

Lewandowski traci na znaczeniu w Barcelonie. Trwa kiepska passa

Ze wspomnianych siedmiu potyczek "Lewy" rozegrał tylko cztery, z czego trzy wybiegając na murawę w wyjściowym składzie. W żadnym z nich nie udało mu się zanotować trafienia, a strzelecka "posucha" zaczęła być wręcz alarmująca.

W ostatnich miesiącach największe zainteresowanie w stolicy Katalonii wzbudza sytuacja kontraktowa kapitana reprezentacji Polski. Nie przekonał on wciąż kierownictwa Barcelony do zaoferowania mu nowego kontraktu. Zapomnieć o napiętej sytuacji mógł przynajmniej na trochę w trakcie Świąt Bożego Narodzenia.

Jules Kounde w święta wyjechał z Barcelony. Miał ważny powód

Świąteczny czas Lewandowski spędzał w rodzinnym gronie. Chętnie dzielił się obrazkami z żoną Anną i córkami w mediach społecznościowych. Podobnie ostatnie dni spędzali niemal wszyscy zawodnicy Barcy. Za wyjątkiem Julesa Kounde.

Kolega Lewandowskiego kompletnie nieoczekiwanie spakował walizki i wyjechał do Afryki. Miał ku temu konkretny powód.

Kounde udał się do Beninu, skąd pochodzą jego rodzice. Obrońca włączył się do akcji "Ecris ton hymne" promowanej przez stowarzyszenie Patrimoinezer. Jej celem jest pomoc w uwolnienieniu potencjału najmłodszych poprzez ducha olimpijskiego. Obrońca spędził ponad trzy godziny z 50-osobową grupą chłopców i dziewczynek, dla których z pewnością były to niezapomniane chwile.

Rozwiń

Do Beninu Kounde przywiózł ze sobą również wiele prezentów związanych z Barceloną, którymi obdarował dzieciaki. Jego wspaniałomyślny gest nie uszedł uwadze zarówno dziennikarzy, jak i kibiców, którzy chwalili wielkie serce Francuza.

Klaudia Zwolińska: Będę nieść na plecach ciężar przygotowań do igrzysk olimpijskich. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jules Kounde JOSE JORDAN AFP

Jules Kounde i Robert Lewandowski Harry Langer/DeFodi Images Newspix.pl

Jules Kounde Javier Borrego AFP