Kluczowy mecz, nagle takie wieści. Święto w Barcelonie, czekali na to od tygodni

Sezon 2025/2026 wkracza w decydującą fazę. Dla wielu klubów to czas wytężonej walki o osiągnięcie najwyższych możliwych celów. Nieco inaczej wygląda to natomiast w przypadku Barcelony.

"Duma Katalonii" jest obecnie w pełni skupiona na rozgrywkach La Ligi. Do ich zakończenia pozostało już tylko 5 kolejek. Barcelona, zasiadająca na fotelu lidera, posiada aż 11 punktów przewagi nad Realem Madryt. Sprawa wywalczenia tytułu wydaje się więc jedynie formalnością.

Przy odpowiednim splocie wydarzeń, Robert Lewandowski i spółka mogą zamknąć ten temat już przy okazji zbliżającego się meczu z Osasuną. Z informacji hiszpańskich mediów wynika, że "Duma Katalonii" już wówczas będzie mogła liczyć na ogromne wsparcie.

Powrót Raphinhii. To może stać się już w najbliższym meczu

- Obaj (Bernal i Raphinha red.) mają wrócić do drużyny na początku tygodnia, aby otrzymać zgodę na grę z Osasuną na El Sadar, gdzie drużyna mogłaby praktycznie zapewnić sobie mistrzostwo - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Dla Barcelony osiągnięcie statusu mistrzowskiego już po spotkaniu z Osasuną, byłoby wielkim wydarzeniem. W następnej kolejności "Duma Katalonii" rozgrywa bowiem bezpośredni mecz z Realem Madryt. W przypadku wcześniejszego potknięcia "Królewskich" podopieczni Hansiego Flicka przystąpiliby do "El Clasico" jako pełnoprawni obrońcy tytułu mistrzowskiego La Ligi. Real Madryt również przewiduje taką ewentualność. Klub ze stolicy Hiszpanii przygotował już nawet pewien scenariusz, który wejdzie w życie w dokładnie takich okolicznościach.

Robert Lewandowski, Raphinha, Marc Casado GONGORA AFP

Raphinha URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Kylian Mbappe, Vinicius Junior i Rodrygo Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

FC Barcelona trenuje przed kolejnym starciem w La Lidze. WIDEO