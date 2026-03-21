Kluczowe wieści ws. Szczęsnego, na dzień przed meczem. Nie ma już złudzeń

FC Barcelona w mocnym stylu przypieczętowała swój awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów - po pierwotnym remisie 1:1 z Newcastle United na St. James' Park w rewanżu na Camp Nou "Blaugrana" nie miała już litości dla "Srok" i zatriumfowała nad nimi 7:2.

W potyczce tej dwa gole zdobył Robert Lewandowski, a niespodziewanie swój udział w boiskowych wydarzeniach miał też Wojciech Szczęsny, który w 82. minucie zastąpił kontuzjowanego Joana Garcię. Taki obrót spraw przyniósł spekulacje o tym, że być może polskiego golkipera czekać będzie też gra przeciwko Rayo Vallecano w Primera Division w ten weekend.

Joan Garcia z powrotem w pełnym treningu. Hiszpańskie media bez ogródek ws. potencjalnego występu Szczęsnego

Szybko okazało się jednak, że uraz Garcii - który naciągnął mięśnie łydki - nie jest poważny. Co więcej w sobotę Didac Peyret, dziennikarz katalońskiego "Sportu", przekazał nowe istotne wieści dotyczące stanu zdrowia 24-latka.

Ten bowiem trenował już w normalnym trybie z resztą drużyny w Ciutat Esportiva, a to praktycznie na pewno oznacza, że Hansi Flick nie będzie mieć wątpliwości co do wyznaczenia go do wyjściowej jedenastki na zmagania z "Los Franjirrojos". "Szczena" na kolejną sposobność do gry będzie musiał trochę poczekać.

[Garcia] trenował normalnie i wyjdzie w pierwszym składzie przeciwko Rayo Vallecano

FC Barcelona powalczy z Rayo. Starcie już w tę niedzielę

Mecz FC Barcelona - Rayo Vallecano na Camp Nou odbędzie się 22 marca dokładnie o godz. 14.00.

Rayo to na ten moment 13. drużyna Primera Division mająca w swym dorobku 32 pkt (dla porównania "Barca", lider rozgrywek, ma ich 70). "Czerwone Szarfy" po dwóch niedawnych remisach z pewnością będą szukały okazji do zgarnięcia kompletu punktów, choć nie będzie to dla nich z pewnością najłatwiejsze zadanie.

