Kluczowe wieści ws. Szczęsnego, na dzień przed meczem. Nie ma już złudzeń

Paweł Czechowski

Wojciech Szczęsny dość niespodziewanie zaliczył kilka minut na murawie w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów między FC Barcelona a Newcastle United - wszystko to z powodu urazu Joana Garcii. Wielu sympatyków "Teka" zastanawiało się, czy w takich okolicznościach Polak dostanie może również i szansę występu w najbliższą niedzielę przeciwko Rayo Vallecano w lidze. Na nieco ponad 24 godziny przed pierwszym gwizdkiem sprawa w zasadzie się rozwiązała.

Wojciech Szczęsny w pomarańczowym stroju Barcelony z numerem 25 na boisku, kibice widoczni w tle.
Wojciech Szczęsny — Mike Egerton - PA Images / Getty Images

FC Barcelona w mocnym stylu przypieczętowała swój awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów - po pierwotnym remisie 1:1 z Newcastle United na St. James' Park w rewanżu na Camp Nou "Blaugrana" nie miała już litości dla "Srok" i zatriumfowała nad nimi 7:2.

W potyczce tej dwa gole zdobył Robert Lewandowski, a niespodziewanie swój udział w boiskowych wydarzeniach miał też Wojciech Szczęsny, który w 82. minucie zastąpił kontuzjowanego Joana Garcię. Taki obrót spraw przyniósł spekulacje o tym, że być może polskiego golkipera czekać będzie też gra przeciwko Rayo Vallecano w Primera Division w ten weekend.

Głośno ws. powołań, komunikat dzień po decyzji Urbana. Oto riposta rywali w barażach

Joan Garcia z powrotem w pełnym treningu. Hiszpańskie media bez ogródek ws. potencjalnego występu Szczęsnego

Szybko okazało się jednak, że uraz Garcii - który naciągnął mięśnie łydki - nie jest poważny. Co więcej w sobotę Didac Peyret, dziennikarz katalońskiego "Sportu", przekazał nowe istotne wieści dotyczące stanu zdrowia 24-latka.

Ten bowiem trenował już w normalnym trybie z resztą drużyny w Ciutat Esportiva, a to praktycznie na pewno oznacza, że Hansi Flick nie będzie mieć wątpliwości co do wyznaczenia go do wyjściowej jedenastki na zmagania z "Los Franjirrojos". "Szczena" na kolejną sposobność do gry będzie musiał trochę poczekać.

[Garcia] trenował normalnie i wyjdzie w pierwszym składzie przeciwko Rayo Vallecano
orzekł wprost Peyret.

FC Barcelona powalczy z Rayo. Starcie już w tę niedzielę

Mecz FC Barcelona - Rayo Vallecano na Camp Nou odbędzie się 22 marca dokładnie o godz. 14.00.

Rayo to na ten moment 13. drużyna Primera Division mająca w swym dorobku 32 pkt (dla porównania "Barca", lider rozgrywek, ma ich 70). "Czerwone Szarfy" po dwóch niedawnych remisach z pewnością będą szukały okazji do zgarnięcia kompletu punktów, choć nie będzie to dla nich z pewnością najłatwiejsze zadanie.

Robert Lewandowski debiutował w barwach Barcelony w starciu z Rayo Vallecano
Robert Lewandowski

Kibice Barcelony czekali na ten mecz. "Skasowany" gol Lewandowskiego, fala krytyki

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Dwóch piłkarzy ubranych w fioletowe stroje treningowe na zielonym boisku piłkarskim, jeden z nich trzyma piłkę, drugi przygotowuje się do ćwiczenia bramkarskiego.
Wojciech Szczęsny i Joan GarciaManaure QuinteroAFP
Joan Garcia, Wojciech Szczęsny
Joan Garcia, Wojciech SzczęsnyURBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP, GONGORA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Młody mężczyzna w zielonej sportowej koszulce bije brawo i uśmiecha się, stojąc na tle flagi i rozmazanego stadionu z widownią.
Joan GarciaJOSEP LAGOAFP
Bartłomiej Dąbrowski: Najprostsze elementy musimy robić najlepiej. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

