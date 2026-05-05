Kluczowe spotkanie ws. napastnika, Barcelona już działa. W tle… Bayern Monachium
Zarząd FC Barcelona coraz mocniej wchodzi w wir pracy związanej ze wzmocnieniami klubu na przyszły sezon - a jedną z kluczowych pozycji do obsadzenia może być w tym przypadku lewa strona ataku, bowiem perspektywa pozostania w "Blaugranie" Marcusa Rashforda zdaje się coraz bardziej oddalać. Wygląda przy tym na to, że Deco i spółka obrali sobie tu za cel gwiazdę Premier League oraz jednego z najlepszych strzelców bieżącej edycji Ligi Mistrzów.
FC Barcelona niebawem zakończy sezon 2025/2026 - z dużym prawdopodobieństwem jako mistrz Hiszpanii - a potem będzie musiało dojść do ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących dalszej współpracy z niektórymi graczami.
Polscy sympatycy "Blaugrany" bez dwóch zdań spoglądają tu głównie na kwestię dalszej przyszłości Roberta Lewandowskiego natomiast na "RL9" zagadki dotyczące obsady ataku w kolejnej kampanii się nie kończą.
Rashford poza Barceloną? Kataloński klub działa, na celowniku inny gracz związany z Premier League
Dość paląca stała się sprawa lewego skrzydła FCB - tam oczywiście kluczową postacią jest Raphinha (i raczej tak pozostanie), ale są istotne przesłanki wskazujące na to, że z drużyną pożegna się Marcus Rashford, obecnie wypożyczony z Manchesteru United.
W związku z tym zarząd "Dumy Katalonii" zaczął rozglądać się za innymi opcjami i... wziął na swój celownik chociażby Anthony'ego Gordona, gwiazdę Newcastle United, o czym donoszą hiszpańskie media.
Wieści o 25-latku jako pierwszy przekazał Alex Pintanel z RAC1, a dodatkowy kontekst dołożył tu Carlos Monfort z "Diario Sport", według którego dyrektor sportowy "Barcy" Deco oraz jeden z jego najbliższych współpracowników, Bojan Krkić, mieli się już spotkać z przedstawicielami Gordona, sondując możliwość jego pozyskania.
Sprawa nie będzie tu prosta, bowiem "Sroki" mogą zażądać za futbolistę nawet 80 mln euro i... nie muszą spieszyć się z decyzją bowiem obecna umowa napastnika ważna jest aż do 2030 roku.
Do tego dochodzi solidna konkurencja dla Barcelony - Gordonem ma interesować się bowiem szereg europejskich gigantów, na czele z Bayernem Monachium, który zdaje się być na ten moment najbardziej zaangażowany w ściągnięcie do siebie gwiazdora. Walka o piłkarza będzie z pewnością zacięta, ale jej zwycięzcy taki ruch powinien się naprawdę opłacić.
Anthony Gordon zachwycił w Lidze Mistrzów. Kapitalny sezon gwiazdy Newcastle United
Anthony Gordon jest bowiem obecnie w fantastycznej formie - w tym sezonie odnotował już pięć asyst i 17 goli, w tym aż 10 padło w Lidze Mistrzów, gdzie wciąż mieści się w czołówce strzelców rozgrywek mimo odpadnięcia Newcastle na poziomie 1/8 finału.
Najbliższe tygodnie pokażą, czy kolejną kampanię rozpocznie ponownie jako przedstawiciel "Srok", czy może wyruszy na futbolowy podbój zupełnie nowego kraju...