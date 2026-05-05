Kluczowe spotkanie ws. napastnika, Barcelona już działa. W tle… Bayern Monachium

FC Barcelona niebawem zakończy sezon 2025/2026 - z dużym prawdopodobieństwem jako mistrz Hiszpanii - a potem będzie musiało dojść do ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących dalszej współpracy z niektórymi graczami.

Polscy sympatycy "Blaugrany" bez dwóch zdań spoglądają tu głównie na kwestię dalszej przyszłości Roberta Lewandowskiego natomiast na "RL9" zagadki dotyczące obsady ataku w kolejnej kampanii się nie kończą.

Rashford poza Barceloną? Kataloński klub działa, na celowniku inny gracz związany z Premier League

Dość paląca stała się sprawa lewego skrzydła FCB - tam oczywiście kluczową postacią jest Raphinha (i raczej tak pozostanie), ale są istotne przesłanki wskazujące na to, że z drużyną pożegna się Marcus Rashford, obecnie wypożyczony z Manchesteru United.

W związku z tym zarząd "Dumy Katalonii" zaczął rozglądać się za innymi opcjami i... wziął na swój celownik chociażby Anthony'ego Gordona, gwiazdę Newcastle United, o czym donoszą hiszpańskie media.

Wieści o 25-latku jako pierwszy przekazał Alex Pintanel z RAC1, a dodatkowy kontekst dołożył tu Carlos Monfort z "Diario Sport", według którego dyrektor sportowy "Barcy" Deco oraz jeden z jego najbliższych współpracowników, Bojan Krkić, mieli się już spotkać z przedstawicielami Gordona, sondując możliwość jego pozyskania.

Sprawa nie będzie tu prosta, bowiem "Sroki" mogą zażądać za futbolistę nawet 80 mln euro i... nie muszą spieszyć się z decyzją bowiem obecna umowa napastnika ważna jest aż do 2030 roku.

Do tego dochodzi solidna konkurencja dla Barcelony - Gordonem ma interesować się bowiem szereg europejskich gigantów, na czele z Bayernem Monachium, który zdaje się być na ten moment najbardziej zaangażowany w ściągnięcie do siebie gwiazdora. Walka o piłkarza będzie z pewnością zacięta, ale jej zwycięzcy taki ruch powinien się naprawdę opłacić.

Anthony Gordon zachwycił w Lidze Mistrzów. Kapitalny sezon gwiazdy Newcastle United

Anthony Gordon jest bowiem obecnie w fantastycznej formie - w tym sezonie odnotował już pięć asyst i 17 goli, w tym aż 10 padło w Lidze Mistrzów, gdzie wciąż mieści się w czołówce strzelców rozgrywek mimo odpadnięcia Newcastle na poziomie 1/8 finału.

Najbliższe tygodnie pokażą, czy kolejną kampanię rozpocznie ponownie jako przedstawiciel "Srok", czy może wyruszy na futbolowy podbój zupełnie nowego kraju...

Anthony Gordon Oli Scarff AFP

Deco AFP

Marcus Rashford Manaure Quintero AFP

FC Porto mistrzem Portugalii. Polacy mieli powody do świętowania. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO