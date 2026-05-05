Kluczowe spotkanie ws. napastnika, Barcelona już działa. W tle… Bayern Monachium

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Zarząd FC Barcelona coraz mocniej wchodzi w wir pracy związanej ze wzmocnieniami klubu na przyszły sezon - a jedną z kluczowych pozycji do obsadzenia może być w tym przypadku lewa strona ataku, bowiem perspektywa pozostania w "Blaugranie" Marcusa Rashforda zdaje się coraz bardziej oddalać. Wygląda przy tym na to, że Deco i spółka obrali sobie tu za cel gwiazdę Premier League oraz jednego z najlepszych strzelców bieżącej edycji Ligi Mistrzów.

Robert Lewandowski i Marcus Rashford w strojach FC Barcelona podczas meczu, obok Deco.
Robert Lewandowski i Marcus Rashford mogą niebawem opuścić atak FC Barcelona. Czy Deco zdoła w zamian wzmocnić linię ofensywną... Anthonym Gordonem? Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP - David Ramirez/Soccrates/Getty ImagesAFP

FC Barcelona niebawem zakończy sezon 2025/2026 - z dużym prawdopodobieństwem jako mistrz Hiszpanii - a potem będzie musiało dojść do ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących dalszej współpracy z niektórymi graczami.

Polscy sympatycy "Blaugrany" bez dwóch zdań spoglądają tu głównie na kwestię dalszej przyszłości Roberta Lewandowskiego natomiast na "RL9" zagadki dotyczące obsady ataku w kolejnej kampanii się nie kończą.

Brutalny faul na gwieździe City, Guardiola powstrzymał się przed wybuchem. Sceny na konferencji

Rashford poza Barceloną? Kataloński klub działa, na celowniku inny gracz związany z Premier League

Dość paląca stała się sprawa lewego skrzydła FCB - tam oczywiście kluczową postacią jest Raphinha (i raczej tak pozostanie), ale są istotne przesłanki wskazujące na to, że z drużyną pożegna się Marcus Rashford, obecnie wypożyczony z Manchesteru United.

W związku z tym zarząd "Dumy Katalonii" zaczął rozglądać się za innymi opcjami i... wziął na swój celownik chociażby Anthony'ego Gordona, gwiazdę Newcastle United, o czym donoszą hiszpańskie media.

Wieści o 25-latku jako pierwszy przekazał Alex Pintanel z RAC1, a dodatkowy kontekst dołożył tu Carlos Monfort z "Diario Sport", według którego dyrektor sportowy "Barcy" Deco oraz jeden z jego najbliższych współpracowników, Bojan Krkić, mieli się już spotkać z przedstawicielami Gordona, sondując możliwość jego pozyskania.

Sprawa nie będzie tu prosta, bowiem "Sroki" mogą zażądać za futbolistę nawet 80 mln euro i... nie muszą spieszyć się z decyzją bowiem obecna umowa napastnika ważna jest aż do 2030 roku.

Do tego dochodzi solidna konkurencja dla Barcelony - Gordonem ma interesować się bowiem szereg europejskich gigantów, na czele z Bayernem Monachium, który zdaje się być na ten moment najbardziej zaangażowany w ściągnięcie do siebie gwiazdora. Walka o piłkarza będzie z pewnością zacięta, ale jej zwycięzcy taki ruch powinien się naprawdę opłacić.

Ustalenia ws. Lewandowskiego. To może być awans. Wszystko w rękach Polaka

Anthony Gordon zachwycił w Lidze Mistrzów. Kapitalny sezon gwiazdy Newcastle United

Anthony Gordon jest bowiem obecnie w fantastycznej formie - w tym sezonie odnotował już pięć asyst i 17 goli, w tym aż 10 padło w Lidze Mistrzów, gdzie wciąż mieści się w czołówce strzelców rozgrywek mimo odpadnięcia Newcastle na poziomie 1/8 finału.

Najbliższe tygodnie pokażą, czy kolejną kampanię rozpocznie ponownie jako przedstawiciel "Srok", czy może wyruszy na futbolowy podbój zupełnie nowego kraju...

Zobacz również:

Flick, Lewandowski i Rashford
Robert Lewandowski

Flick się wściekł, nagrały go kamery. Zaraz potem taka "odpowiedź" Lewandowskiego

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Anthony Gordon
Anthony GordonOli ScarffAFP
Deco
DecoAFP
Dwóch piłkarzy na stadionie, jeden z nich z numerem 10 i nazwiskiem Rashford na koszulce, obejmują się po udanej akcji. W tle rozmyty tłum kibiców na trybunach.
Marcus RashfordManaure QuinteroAFP
FC Porto mistrzem Portugalii. Polacy mieli powody do świętowania. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja