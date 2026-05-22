Kiedy Ewa Pajor występowała w niemieckim Wolfsburgu, aż czterokrotnie dochodziła wraz ze swoimi koleżankami z drużyny do finału Ligi Mistrzyń i czterokrotnie musiała przełknąć gorycz porażki. Przejście do FC Barcelony miało wszystko zmienić, ale niestety dla Polki kolejny sezon znów zakończył się porażką w wielkim finale - tym razem z Arsenalem.

Sobotni mecz będzie więc szóstym podejściem kapitan reprezentacji Polski do wymarzonego trofeum z nadzieją, że tym razem uda się wrócić do domu ze złotem na szyi. A rywal jest piekielnie trudny, bowiem Barcelona zmierzy się z Lyonem, który ma najwięcej trofeów w historii rozgrywek (8). Nic więc dziwnego, że Polka może drżeć o korzystny rezultat, jednak kluczowe wieści przekazały przed meczem gwiazdy "Barcy".

Alexia Putellas i Caroline Graham Hansen pojawiły się na konferencji prasowej i początkowo zachowawczo odnosiły się do zbliżającego się spotkania, przede wszystkim doceniając klasę rywala, której nie można Lyonowi odebrać.

- To finał Ligi Mistrzów i wszystko może się zdarzyć. Myślę, że jesteśmy dwiema najlepszymi drużynami w Europie pod względem zawodników i to będzie bardzo zacięty mecz - rozpoczęła Putellas.

Jedna z najlepszych zawodniczek na świecie nie kryła jednak w dalszej części, że to właśnie porażka w finale z Lyonem w 2022 roku sprawiła, że dzisiaj "Blaugrana" jest tak poukładaną i groźną drużyną.

- Najbardziej wyjątkowa jest nasza ewolucja, która, nawiasem mówiąc, zaczęła się w finale z Lyonem, który całkowicie nas obnażył. Zakasaliśmy rękawy, zabraliśmy się do pracy i osiągnęliśmy to, co do tej pory - dodała po chwili.

Te ostatnie słowa Putellas mogą napawać Ewę Pajor optymizmem i zmotywować ją jeszcze bardziej do tego, aby na stadionie w Oslo pokonać Lyon. W tym straciu to dodatkowo Barcelona jest faworytem. Wielki finał Ligi Mistrzyń rozpocznie się już o 18:00. Relacja na żywo prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Ewa Pajor IMAGO/Joan Gosa East News

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News

Ewa Pajor RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





Szwajcaria - Wielka Brytania. Skrót meczu Polsat Sport