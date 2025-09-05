Kluczowe dni Barcelony, miało być wielkie pożegnanie. Nagle takie wieści. Powrót blisko

Wciąż nie wiadomo, kiedy FC Barcelona powróci na Spotify Camp Nou. Obiekt powinien być oddany do użytku już dawno temu, jednakże prace związane z jego remontem wciąż trwają. W związku z tym aktualny mistrz Hiszpanii na prośbę rozegrał pierwsze trzy kolejki nowego sezonu La Liga na wyjazdach.

Możliwe, że Camp Nou ponownie przyjmie drużynę już podczas najbliższego spotkania z Valencią, 14 września. Wszystko będzie zależne od tego, czy klub otrzyma odpowiednie pozwolenia. W przypadku, gdy tak się nie stanie ustalony jest już plan B, na który La Liga wydała już zgodę. Rywalizacja zostanie wówczas przeniesiona na Estadi Johan Cruyff.

W przypadku kolejnych spotkań, jeśli obiekt wciąż nie zostanie oddany do użytku zespół stanie pod ważną decyzją, czy grać na stadionie im. Johana Cruyffa, czy może wrócić na Stadion Olimpijski na wzgórzu Montjuic. Sytuacja Spotify Camp Nou jest bardzo ważna dla Barcelony ze względu na nadchodzące wielkimi krokami rozgrywki Ligi Mistrzów. Zasady UEFA mówią jasno, że spotkania domowe mogą odbywać się tylko na jednym stadionie.

Dla "Dumy Katalonii" kluczowym meczem ma być rywalizacja z Realem Sociedad 28 września. Według informacji przekazanych przez "Mundo Deportivo" UEFA wymaga, aby spotkanie to odbyło się na Camp Nou. Wszystko w celu weryfikacji, czy obiekt jest przystosowany do przyjęcia Ligi Mistrzów.

- Planem A nadal pozostaje Spotify Camp Nou, ale UEFA chcę, aby przed meczem Barca-PSG (1 października) rozegrano tam spotkanie, aby sprawdzić, czy wszystko pójdzie dobrze - czytamy w artykule.

Barcelona przed kluczową decyzją, wszystko zależy od Camp Nou

Jeśli do tego czasu podstawowy stadion nie zostanie oddany do użytku, to Barcelona będzie musiała wrócić na wspomniany już Stadion Olimpijski. W takiej sytuacji Montjuic zostanie "domem" zespołu nie tylko na Ligę Mistrzów, a także na ligowe zmagania.

- Jeśli klub będzie musiał wrócić na Montjuic, to zaakceptuje przepisy UEFA nakazujące rozgrywanie wszystkich meczów ligowych na tym stadionie i nie uważa za wykonalne łączenie go z dostępnym Spotify Camp Nou w LaLiga, nawet jeśli jesienią otrzyma pozwolenie na jego ponowne otwarcie - dodaje "Mundo Deportivo".

W takiej sytuacji Barcelona ponownie na stałe osiedli się na obiekcie, na którym wydawać się mogło grać już nie będzie. Do 28 września jest jednak jeszcze trochę czasu.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFLO/NEWSPIX.PL AFP

Robert Lewandowski ALBERTO GARDIN AFP

Budowa Camp Nou znacząco się opóźnia AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News