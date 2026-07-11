Chociaż minęło już wiele tygodni od ogłoszenia przez Roberta Lewandowskiego decyzji o odejściu, FC Barcelona wciąż nie sprowadziła następcy Polaka. Ba, wkrótce może jej szeregi opuścić także snajper, który z Polakiem rywalizował o miejsce w podstawowym składzie - Ferran Torres. Zaawansowane negocjacje z Hiszpanem ma prowadzić Paris Saint-Germain.

FC Barcelona aktywna na rynku transferowym. Kolejne operacje w drodze

"Blaugrana" zdążyła już sfinalizować głośny transfer Anthony'ego Gordona, a o krok od zasilenia jej szeregów jest również Karim Adeyemi. Wygląda na to, że to dopiero początek ruchów mistrzów Hiszpanii na rynku transferowym.

Barca postanowiła wykupić także wypożyczonego do rezerw reprezentanta Egiptu - Hamzę Abdulkarima. W czasie gry trwało wyczekiwanie na poznanie dwóch kolejnych półfinalistów mistrzostw świata, z Hiszpanii zaczęły docierać wieści dotyczące kolejnej operacji transferowej.

Barcelona sięga po belgijską perełkę. Porozumienie osiągnięte

Dziennikarze są zgodni, że FC Barcelona osiągnęła porozumienie z perełką Club Brugge - Jesse Bisiwu. 18-letni skrzydłowy nie zdążył jeszcze zadebiutować w seniorskiej drużynie, a już przykuł uwagę skautów wielu europejskich gigantów.

FC Barcelona nie zamierzała oglądać się na konkurencję i dać się ubiec, dlatego błyskawicznie poczyniła ruchy mające zagwarantować jej pozyskanie utalentowanego skrzydłowego. Pierwsza oferta na poziomie 9 milionów euro miała zostać co prawda odrzucona, jednak klub osiągnął już porozumienie z przedstawicielami zawodnika. Oferta kontraktu została zatwierdzona. Pozostaje już tylko czekać na porozumienie pomiędzy klubami.

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Dziennikarz Sacha Tavolieri poinformował natomiast, że Barcelona i Club Brugge doszły już do konsensusu, a transfer wkrótce zostanie sfinalizowany. Do tego brakuje już tylko ostatnich formalności, w tym dopełnienia dokumentów oraz przejścia przez zawodnika badań medycznych. Uzgodniono również warunki finansowe, obejmujące premie uzależnione od wyników oraz klauzulę gwarantującą udział w zysku z ewentualnego przyszłego transferu zawodnika.

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