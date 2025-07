Kłopoty w Barcelonie. Lewandowski i Szczęsny już się pożegnali, nagły zwrot akcji

Udało im się to zrobić, mimo że FC Barcelona nie rozgrywała meczów w swoim "domu", czyli na Camp Nou. Legendarny stadion nadal pozostaje w remoncie, a tymczasową siedzibą "Dumy Katalonii" był stadion olimpijski na wzgórzu Montjuic.

Kibice Barcy zdążyli nastawić się już na to, że kilka pierwszych kolejek podopieczni Hansiego Flicka rozegrają na wyjazdach, a później wracają na nowe Camp Nou. Właśnie na legendarnym stadionie miał zostać zorganizowany mecz o Puchar Gampera, który klub rokrocznie gra przed rozpoczęciem sezonu.

Doszło jednak do zwrotu akcji, który nie do końca spodoba się cules. Okazuje się bowiem, że powrót na Camp Nou znacznie się opóźni. Możliwe, że FC Barcelona wróci do swojego domu dopiero w 2026 roku. Tak poinformował hiszpański dziennikarz Joan Fontes prowadzący podcast Doncast.