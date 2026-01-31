FC Barcelona jest liderem rozgrywek La Liga. "Duma Katalonii" musi jednak mieć się na baczności, bowiem tuż za jej plecami znajduje się Real Madryt, który notuje świetną ligową serię i traci zaledwie jeden punkt.

Przed tygodniem podopieczni Hansiego Flicka wygrali z Realem Oviedo 3:0, a w środę triumfowali w meczu Ligi Mistrzów z FC Kopenhaga 4:1. Katalończycy w sobotę (31 stycznia) liczą na podtrzymanie passy. Na drodze "Dumy Katalonii" stanie Elche, które obecnie jest jedenastą siłą La Liga.

Historia jest brutalna. Barcelona miażdży Elche

Historia jest zdecydowanym sprzymierzeńcem Roberta Lewandowskiego i spółki. Oba kluby mierzyły się ze sobą 56 razy w historii. Barcelona ma na swoim koncie 35 zwycięstw, Elche 9, a 12 razy zespoły podzieliły się punktami.

Tyle, że jakiekolwiek sukcesy Elche to zamierzchłe czasy. Jedenaście ostatnich spotkań to pasmo zwycięstw Barcelony. Rywale ostatni raz urwali punkty rywalowi 11 maja 2014 roku. Wówczas na swoim obiekcie powstrzymali m.in. Leo Messiego i bezbramkowo zremisowali.

3:1, 4:0, 3:0 - tak kończyły się ostatnie trzy spotkania pomiędzy Barceloną, a Elche. Klub z tego 230-tysięcznego miasta miał jednak swoje momenty, aby postraszyć wielką Barcelonę w ostatnich kilku spotkaniach. Było to jeszcze jednak przed pojawieniem się w Katalonii Roberta Lewandowskiego. Ostatni raz Elche zaskoczyło utytułowanego rywala 6 marca 2022 roku. W 44. minucie Fidel wyprowadził zespół na prowadzenie. Tyle, że po zmianie stron "Blaugrana" zadała dwa bolesne ciosy. Wyrównującego gola zdobył Ferran Torres, a wynik w 84. minucie ustalił Memphis Depay.

Lewandowski bez litości dla Elche

Latem 2022 roku do Barcelony dołączył Robert Lewandowski. Polski napastnik trzykrotnie wystąpił przeciwko temu rywalowi i na swoim koncie ma aż cztery trafienia.

Już w swoim debiutanckim meczu z Elche (17 września 2022) strzelił dwa gole, a jego zespół wygrał 3:0. Zresztą wiosną 2023 roku uczynił to samo w zwycięskim 4:0 meczu. Wówczas zapisał na swoim koncie także asystę przy golu Ferrana Torresa.

Ostatni pojedynek między Barceloną, a Elche miał miejsce 2 listopada 2025 roku. Lewandowski wszedł na boisku w 74. minucie. W tym momencie na tablicy wyników było 3:1 i wynik już się nie zmienił do ostatniego gwizdka. Dla 37-latka był to jednak ważny moment, bowiem wrócił do gry spowodowanej kontuzją.

Mecz Elche - FC Barcelona zaplanowano na sobotę (31 stycznia). Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Robert Lewandowski strzelił Elche cztery gole PABLO GARCIA SACRISTAN AFP

Robert Lewandowski i jego koledzy z FC Barcelona są liderem La Liga AFP

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

