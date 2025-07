Kłopoty Barcelony, spełnił się fatalny scenariusz. W tle 82 mln euro

Według dziennikarza "Duma Katalonii" również nie ma co liczyć na to, że jej przedstawiciele zasiądą do stolika wespół z włodarzami LFC - droga do transferu pozostaje zamknięta, chyba, że... pertraktacje wystartują od poziomu 82 mln euro wzwyż, co jest kwotą absolutnie zaporową, zwłaszcza dla "Barcy".

Co od samego Kolumbijczyka to ten już wielokrotnie miał dawać do zrozumienia, że przenosiny do Hiszpanii byłyby dla niego pożądanym scenariuszem, o ile... "The Reds" nie będą chcieli przedłużyć jego ważnego do 2027 roku kontraktu (co wiązałoby się też zapewne z odpowiednią podwyżką). Na razie jego otoczenie będzie próbować doprowadzić do zejścia z kwoty negocjacyjnej 82 mln, ale może się to okazać niełatwe.