Kłopoty Barcelony, kontuzja Lewandowskiego to nie koniec. Nagłe wieści z Realu, nastąpił przełom

FC Barcelona wpadła w, jak na razie, malutkie tarapaty, a o tym, jak poważne są problemy w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka przekonamy się dopiero w najbliższych tygodniach. Fakt jest jednak taki, że po październikowej przerwie na zgrupowania reprezentacji próżno u kibiców "Blaugrany" szukać wielkiego entuzjazmu na powrót do rywalizacji klubowej.

Trudno się im dziwić. Dwa ostatnie mecze "Dumy Katalonii", to dwie porażki. O ile ta z Paris Saint-Germain mogła być w pewnym sensie wliczona w koszty, bo przecież mowa o zwycięzcach Ligi Mistrzów z sezonu 2024/2025, o tyle tego, co wydarzyło się kilka dni później, nikt z pewnością nie przewidział. Barcelona do Sevilli leciała, aby poprawić nastrój po wpadce z PSG, a wyleciała ze spuszczonymi głowami swoich gwiazd.

Świetne wieści dla Xabiego. Szykują się wzmocnienia

"Blaugrana" przegrała bowiem 1:4, pozostawiając po sobie bardzo słabe wrażenie. W trakcie meczów reprezentacyjnych kontuzji doznali dodatkowo Dani Olmo oraz Robert Lewandowski, co sprawia, że kadra, jaką dysponuje Hansi Flick, jest bardzo mocno zdziesiątkowana. Wciąż nie wiemy także, czy Raphinha zdoła wyleczyć się na zbliżające się wielkimi krokami El Clasico.

Z kolei Xabi Alonso w kontekście swoich gwiazd dostaje bardzo dobre sygnały. Do treningów po półrocznej przerwie wrócił Ferland Mendy, a to nie koniec. Wydawało się, że sporym problemem Hiszpana na ten mecz będzie obsada prawej obrony, bo Dani Carvajal oraz Trent Alexander-Arnold doznali kontuzji mięśniowych i wedle wstępnych przewidywań czas ich rekonwalescencji miał przekraczać termin rozegrania El Clasico.

Jak się okazuje, sytuacja dla "Królewskich" zaczyna kształtować się bardzo korzystnie. "Marca" przekazuje świetne wieści dla Xabiego. "Obaj boczni obrońcy już pracują na murawie i niebawem powinni być do dyspozycji trenera. Udział Carvajala w El Clasico jest praktycznie gwarantowany, z kolei Anglik musi walczyć z czasem. Ten tydzień będzie kluczowy" - czytamy. Przypomnijmy, że El Clasico już 26 października.

FC Barcelona będzie musiała radzić sobie bez Erica Garcii w trakcie najbliższego "El Clasico" Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Torres i Lewandowski walczą o miejsce w składzie Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski i Dani Olmo to kluczowi gracze Barcelony. Ten drugi wciąż nie wie, gdzie spędzi rundę wiosenną AFP