Klęska Realu, a potem to. Skandal w Hiszpanii. Gwiazda ogłasza: "Hańba"

Powiedzieć, że Real Madryt popadł w kryzys, to jak nie powiedzieć nic. Porażka z FC Barcelona 2:3 w finale krajowego Superpucharu wywołała na Bernabeu istny wstrząs. Kosztował on posadę trenera Xabiego Alonso, który odszedł z klubu. Sytuację po kadencji swojego byłego kompana z boiska ma teraz oczyścić Alvaro Arbeloa.

Wydawało się, że 42-letni były szkoleniowiec Realu Madryt Castilla dostał dość wdzięczną okazję do debiutu. Przypadł on bowiem na mecz 1/8 Pucharu Króla z zajmującą 17. miejsce w drugoligowej tabeli Segunda Division ekipą Albacete.

Takie potyczki są jednak często pułapką dla hiszpańskich gigantów, co potwierdziło się po raz kolejny. "Królewscy" przegrali sensacyjnie 2:3 po elektryzującej końcówce, co sprawiło, że atmosfera wokół stołecznej drużyny jest już niezwykle gorąca. Doszło wręcz do pożaru. A czas pokaże, czy właściwym strażakiem okaże się właśnie Alvaro Arbeloa.

Kiepski wieczór zaliczył w środę Vinicius Junior, który kompletnie nie radził sobie z obrońcami rywali, nie potrafiąc powtórzyć tego, co zrobił ostatnio w Dżuddzie, w pojedynkę ośmieszając Julesa Kounde i cały blok obronny Barcelony.

Jeszcze bardziej bolesne dla Brazylijczyka było jednak zapewne to, jak potraktowali go kibice gospodarzy, którzy zachowali się w skandaliczny i kompletnie nieakceptowalny sposób.

Real Madryt poległ z Albacete. Skandaliczny atak na Viniciusa

Obrazuje to nagranie spod stadionu, które zamieścił w sieci dziennik "As". Pokazuje ono fanów Albacete, wznoszących rasistowskie okrzyki pod adresem gwiazdy Realu Madryt.

Na swoim profilu udostępnił je nieobecny na meczu bramkarz "Królewskich" Thibaut Courtois. Belg, który otrzymał wolne od Alvaro Arbeloi, nie krył swojego wzburzenia, stając w obronie kolegi z szatni.

Dosyć rasizmu. To hańba

