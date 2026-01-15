Partner merytoryczny: Eleven Sports

Klęska Realu, a potem to. Skandal w Hiszpanii. Gwiazda ogłasza: "Hańba"

Tomasz Brożek

Środowy mecz Albacete z Realem Madryt w 1/8 finału Pucharu Króla, zakończył się sensacyjnym zwycięstwem gospodarzy 3:2, a także... skandalem, który nagłośniły hiszpańskie media oraz bramkarz "Królewskich" Thibaut Courtois. Fani zwycięskiej ekipy wznosili pod stadionem rasistowskie okrzyki pod adresem Viniciusa Juniora, na co słusznie oburzył się reprezentant Belgii, nazywając ich zachowanie w jednoznaczny sposób.

Po lewej stronie zawodnik Realu Madryt w niebieskim stroju sportowym ze smutną miną opuszcza głowę i chowa twarz w dłoni, a w tle widać innych piłkarzy na murawie stadionu. Po prawej stronie bliski portret innego zawodnika Realu Madryt w białej koszulc...
Piłkarze Realu Madryt: Thibaut Courtois oraz Vinicius JuniorJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Powiedzieć, że Real Madryt popadł w kryzys, to jak nie powiedzieć nic. Porażka z FC Barcelona 2:3 w finale krajowego Superpucharu wywołała na Bernabeu istny wstrząs. Kosztował on posadę trenera Xabiego Alonso, który odszedł z klubu. Sytuację po kadencji swojego byłego kompana z boiska ma teraz oczyścić Alvaro Arbeloa.

Wydawało się, że 42-letni były szkoleniowiec Realu Madryt Castilla dostał dość wdzięczną okazję do debiutu. Przypadł on bowiem na mecz 1/8 Pucharu Króla z zajmującą 17. miejsce w drugoligowej tabeli Segunda Division ekipą Albacete.

    Takie potyczki są jednak często pułapką dla hiszpańskich gigantów, co potwierdziło się po raz kolejny. "Królewscy" przegrali sensacyjnie 2:3 po elektryzującej końcówce, co sprawiło, że atmosfera wokół stołecznej drużyny jest już niezwykle gorąca. Doszło wręcz do pożaru. A czas pokaże, czy właściwym strażakiem okaże się właśnie Alvaro Arbeloa.

    Kiepski wieczór zaliczył w środę Vinicius Junior, który kompletnie nie radził sobie z obrońcami rywali, nie potrafiąc powtórzyć tego, co zrobił ostatnio w Dżuddzie, w pojedynkę ośmieszając Julesa Kounde i cały blok obronny Barcelony.

    Jeszcze bardziej bolesne dla Brazylijczyka było jednak zapewne to, jak potraktowali go kibice gospodarzy, którzy zachowali się w skandaliczny i kompletnie nieakceptowalny sposób.

      Real Madryt poległ z Albacete. Skandaliczny atak na Viniciusa

      Obrazuje to nagranie spod stadionu, które zamieścił w sieci dziennik "As". Pokazuje ono fanów Albacete, wznoszących rasistowskie okrzyki pod adresem gwiazdy Realu Madryt.

      Na swoim profilu udostępnił je nieobecny na meczu bramkarz "Królewskich" Thibaut Courtois. Belg, który otrzymał wolne od Alvaro Arbeloi, nie krył swojego wzburzenia, stając w obronie kolegi z szatni.

      Dosyć rasizmu. To hańba
      napisał, komentując zachowanie przedstawionej grupy sympatyków Albacete

        Real Madryt - Real Betis. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
        Zawodnik w białym stroju klubu Real Madryt cieszy się podczas meczu piłki nożnej, wyrażając radość z gry na boisku, w tle nieostre postacie kibiców i żółta ściana stadionu
        Vinicius JuniorJUAN MABROMATAAFP
        Thibaut Courtois
        Thibaut CourtoisJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
