W ostatnich dniach w Hiszpanii liczyło się przede wszystkim to, co związane z meczem Barcelony z Realem . Prawdziwy rollercoaster oraz wygrana ekipy Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego sprawiły, że przekaz medialny zdominowany został przez El Clasico , a także niemalże pewne już mistrzostwo Hiszpanii dla Barcelony.

Zawodnik chce odejść z kadry Flicka. Wieści o transferze tuż po wygraniu El Clasico

Młody, zaledwie 23-letni Hiszpan, który został ściągnięty do pierwszej drużyny Barcelony ubiegłego lata z Girony, nie miał zbyt wielu okazji do tego, aby przekonać do siebie niemieckiego trenera, spędzając na murawie do tej pory zaledwie 362 minuty. W tym czasie strzelił dwie bramki i zanotował jedną asystę, jednak to nie jest szczyt jego marzeń.