W pierwszym spotkaniu sezonu La Liga 2025/26 FC Barcelona rozbiła Mallorcę aż 3:0. W kadrze meczowej nie widniały wówczas nazwiska Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Pierwszy z nich wracał do zdrowia po kontuzji mięśniowej uda, natomiast drugi wciąż nie doczekał się rejestracji.

Dlatego też byłego golkipera naszej kadry nie było na ławce rezerwowych w starciu drugiej kolejki przeciwko Levante (3:2). Na placu gry zameldował się natomiast Lewandowski, który rozegrał symboliczne piętnaście minut. Być może w niedzielę 31 sierpnia we wyjazdowym spotkaniu z Rayo Vallecano obaj Polacy będą do dyspozycji Hansiego Flicka.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Ważą się losy Barcelony. Szczęsny i Lewandowski pod ścianą. Jest interwencja La Liga

Zgodnie z kalendarzem tego sezonu na początku września czeka nas przerwa na mecze reprezentacyjne, podczas których Polska zagra z Holandią i Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Po powrocie do klubowych rozgrywek Barcelona rozegra pierwsze domowe spotkanie, dopiero w czwartej serii gier La Liga.

Będzie to mecz przeciwko Valencii, który odbędzie się weekend 13-14 września. Hiszpańskie media zastanawiają się, czy do tego czasu piłkarze obu drużyn będą mogli zagrać na Camp Nou, czyli docelowym domu FC Barcelony. Stadion Katalończyków jest remontowany od jesieni 2022 roku. Modernizacja trwa nadal, jednak być może w jej trakcie zespół będzie mógł rozgrywać mecze na Camp Nou przy ograniczonej liczbie miejsc na trybunach.

Nie wiadomo jednak, czy ekipa remontowa wyrobi się do połowy września. Z tego powodu coraz bardziej realną opcją wydaje się skorzystanie z Estadi Johan Cruyff. Na tym obiekcie mistrzowie Hiszpanii zagrali mecz o Puchar Gampera przeciwko Como (5:0).

Stadion ten może pomieścić zaledwie sześć tysięcy kibiców. Od sezonu 2021/22 funkcjonuje na nim system VAR, jednak jeśli Barcelona - przynajmniej jesienią - chciałaby rozgrywać tam domowe spotkania, klub musi zainwestować 70 tys. euro w dodatkowe kamery oraz w technologię wykrywania półautomatycznego, która jest wymagana, chociażby w Lidze Mistrzów. Inną kwestią jest fakt, że zgodnie z ligowymi wymogami obiekty La Liga muszą wykazywać co najmniej ośmiotysięczną pojemność.

"Chociaż dostępnych jest tylko 6000 miejsc, klub nie rozważa dobudowy dodatkowych trybun. Ma nadzieję, że La Liga zrobi wyjątek w kwestii pojemności w nagłych wypadkach" - czytamy na łamach "Mundo Deportivo", którego dziennikarze twierdzą, że "liga nie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu, a jej przedstawiciele zawitali na Estadi Johan Cruyff w środę, aby ocenić stan obiektu".

FC Barcelona poleci do USA Urbanandsport AFP

Piłkarze FC Barcelona podczas prezentacji drużyny JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona ADRIA PUIG / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP