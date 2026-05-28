Kiwior w Barcelonie? Prezes Porto ujawnia prawdę. "Kompletne zaskoczenie"
W ostatnich dniach w mediach polskich i zagranicznych pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu Barcelony Jakubem Kiwiorem. Polski obrońca miał znaleźć się na krótkiej liście życzeń Dumy Katalonii na pozycję środkowego lewonożnego obrońcy. Teraz głos w sprawie zabrał prezes FC Porto Andre Villas-Boas. Portugalczyk wyznał, że w związku z tą sprawą towarzyszy mu duże zaskoczenie.
We wtorek 26 maja Tomasz Włodarczyk, redaktor naczelny portalu Meczyki.pl podał, że jest realne zainteresowanie Barcelony Jakubem Kiwiorem.
Duma Katalonii poszukuje lewonożnego stopera. W sezonie 2024/25 tę pozycję na bardzo wysokim poziomie obsadzał Inigo Martinez. Jednak po jego odejściu z konieczności grał tam przebranżowiony z lewej obrony Gerard Martin.
Nie było to jedyne źródło, które niezależnie podało tę informację. O zainteresowaniu Barcelony Kiwiorem informowały również katalońskie media: "Sport" i "Mundo Deportivo".
Dziennikarz z portalu "TEAMtalk" Rudy Galetti podał nawet, że doszło już do rozmów między dyrektorem sportowym Barcelony a prezesem FC Porto.
- Deco już przeprowadził rozmowy z prezydentem FC Porto Andre Villasem-Boasem w sprawie możliwego transferu, a polski obrońca znajduje się na krótkiej liście lewonożnych środkowych obrońców Hansiego Flicka na następny sezon - donosił wspomniany dziennikarz.
Villas-Boas dementuje. Jednak nie rozmawiał z Deco
Na te doniesienia zareagował jeden z zainteresowanych. Andre Villas-Boas cytowany przez portugalski portal "A Bola" zdementował te pogłoski.
- Byłem kompletnie zaskoczony tą wiadomością i muszę ją zdementować. Nie rozmawiałem z Deco od trzech miesięcy, nigdy nie zadzwonił do mnie w sprawie Kiwiora - ujwania Andre Villas-Boas.
- Kiwior od razu stał się członkiem drużyny drużyny roku, to znakomity piłkarz. FC Porto pozyskało go z Premier League, a on gra na takim poziomie, jakiego wszyscy oczekiwaliśmy - dodaje prezes Porto, komplemetując polskiego obrońcę.
Czy to oznacza, że pogłoski o zainteresowaniu Barcelony Kiwiorem są nieprawdziwe? Niekoniecznie. Villas-Boas zdementował tylko, że doszło do rozmów z Deco. Duma Katalonii teraz skupiała się na domknięciu transferu Anthony'ego Gordona, więc możliwe, że w niedalekiej przyszłości zajmie się realizowaniem transferu lewonożnego stopera.