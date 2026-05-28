Kiwior w Barcelonie? Prezes Porto ujawnia prawdę. "Kompletne zaskoczenie"

Kacper Dąderewicz

W ostatnich dniach w mediach polskich i zagranicznych pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu Barcelony Jakubem Kiwiorem. Polski obrońca miał znaleźć się na krótkiej liście życzeń Dumy Katalonii na pozycję środkowego lewonożnego obrońcy. Teraz głos w sprawie zabrał prezes FC Porto Andre Villas-Boas. Portugalczyk wyznał, że w związku z tą sprawą towarzyszy mu duże zaskoczenie.

Jakub Kiwior w białej koszulce z czerwonymi akcentami i numerem 14, z herbem Polski, klaszcze na boisku.
Jakub KiwiorGrzegorz WajdaEast News

We wtorek 26 maja Tomasz Włodarczyk, redaktor naczelny portalu Meczyki.pl podał, że jest realne zainteresowanie Barcelony Jakubem Kiwiorem

Duma Katalonii poszukuje lewonożnego stopera. W sezonie 2024/25 tę pozycję na bardzo wysokim poziomie obsadzał Inigo Martinez. Jednak po jego odejściu z konieczności grał tam przebranżowiony z lewej obrony Gerard Martin.

Nie było to jedyne źródło, które niezależnie podało tę informację. O zainteresowaniu Barcelony Kiwiorem informowały również katalońskie media: "Sport" i "Mundo Deportivo". 

Dziennikarz z portalu "TEAMtalk" Rudy Galetti podał nawet, że doszło już do rozmów między dyrektorem sportowym Barcelony a prezesem FC Porto.

- Deco już przeprowadził rozmowy z prezydentem FC Porto Andre Villasem-Boasem w sprawie możliwego transferu, a polski obrońca znajduje się na krótkiej liście lewonożnych środkowych obrońców Hansiego Flicka na następny sezon - donosił wspomniany dziennikarz.

Villas-Boas dementuje. Jednak nie rozmawiał z Deco

Na te doniesienia zareagował jeden z zainteresowanych. Andre Villas-Boas cytowany przez portugalski portal "A Bola" zdementował te pogłoski.

- Byłem kompletnie zaskoczony tą wiadomością i muszę ją zdementować. Nie rozmawiałem z Deco od trzech miesięcy, nigdy nie zadzwonił do mnie w sprawie Kiwiora - ujwania Andre Villas-Boas.

- Kiwior od razu stał się członkiem drużyny drużyny roku, to znakomity piłkarz. FC Porto pozyskało go z Premier League, a on gra na takim poziomie, jakiego wszyscy oczekiwaliśmy - dodaje prezes Porto, komplemetując polskiego obrońcę.

Czy to oznacza, że pogłoski o zainteresowaniu Barcelony Kiwiorem są nieprawdziwe? Niekoniecznie. Villas-Boas zdementował tylko, że doszło do rozmów z Deco. Duma Katalonii teraz skupiała się na domknięciu transferu Anthony'ego Gordona, więc możliwe, że w niedalekiej przyszłości zajmie się realizowaniem transferu lewonożnego stopera.

