Kiedy gra Barcelona? O której? Gdzie oglądać mecz z FC Seoul? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

FC Barcelona zagra mecz z FC Seoul w czwartek 31 lipca o godzinie 13:00 czasu polskiego. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna za darmo na kanale klubowym FC Barcelona w serwisie YouTube. Ponadto spotkania będzie można oglądać na platformie streamingowej Barca One. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

FC Barcelona w piątek 25 lipca wyleciała ze stolicy Katalonii na azjatyckie tournée. Najpierw zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego wyleciał do Japonii, gdzie rozegrał mecz towarzyski z Vissel Kobe. "Blaugrana" zwyciężyła w tym spotkaniu 3:1 .

We wtorek drużyna przeniosła się z Japonii do Korei Południowej, gdzie ma zaplanowane dwa spotkania. Najpierw zmierzy się w Seulu z miejscowym z FC Seoul, a następnie wyleci do Daegu, gdzie zagra z Deagu FC.