Kibice Barcelony bez litości dla Lewandowskiego. Wybrali Szczęsnego, jest komunikat
Wojciech Szczęsny w Barcelonie jest od nieco ponad roku. Polak związał się z klubem w październiku 2024 roku. Szybko zyskał sympatię, a może nawet uwielbienie kibiców "Blaugrany", a jego umowa po sezonie 2024/2025 została przedłużona o dwa lata. Jak się jednak okazuje, to wystarczyło, aby doczekać się wielkiego wyróżnienia. "Duma Katalonii" potwierdziła wszystko komunikatem.
Wojciech Szczęsny do zespołu FC Barcelona przyszedł w sytuacji, w której klub był właściwie bez wyjścia. Pod koniec września 2024 roku poważnej kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen. Pierwszy bramkarz Barcelony w związku z tym problemem zdrowotnym pauzował aż do końcówki kwietnia.
Z racji na fakt, że do kontuzji doszło w środku sezonu, to Barcelona musiała szukać zmiennika wśród wolnych bramkarzy. Jednym z nich był właśnie Szczęsny, który ostatecznie zgodził się na podpisanie umowy w październiku 2024 roku. Sezon dla Polaka był bardzo udany.
Jest Szczęsny, brak Lewandowskiego. Kibice Barcelony wybrali
Na tyle, że otrzymał ofertę przedłużenia porozumienia, którą również przyjął i związał się z klubem na kolejne dwa lata. W tym sezonie jego rola jest jednak jasna. Szczęsny stanowi wsparcie dla sprowadzonego latem Joana Garcii. Mimo tego już kilka razy między słupkami stanął, bo Hiszpan miał kontuzję kolana.
Szczęsny w Barcelonie jest nieco ponad rok, a to i tak wystarczyło, aby uzyskać wielkie uznanie kibiców. W piątek 2 stycznia "Blaugrana" oficjalnie ogłosiła, że Polak znalazł się w składzie najlepszych piłkarzy z ostatnich 25 lat wybranych przez kibiców "Dumy Katalonii", wszystko zależało od numerów, z którymi grali.
Szczęsny w Barcelonie występuje z numerem 25 i to właśnie jego fani klubu uznali za najlepszego, który reprezentował "Blaugranę", grając właśnie z "25" na plecach. Oprócz niego w takiej koszulce występowali w ostatnim dwudziestopięcioleciu także: Aubameyang, Vermalen, Masip, Olazabal, Song, Jorquera, Valdes, Enke, Dutruel oraz Arnau.
Skład prezentuje się naprawdę imponująco. Wybory kibiców to: Valdes (1), Alves (2), Pique (3), Rakitić (4), Puyol (5), Xavi (6), Villa (7), Iniesta (8), Suarez (9), Messi (10), Neymar (11), Rafinha (12), Garcia (13), Henry (14), Keita (15), Fermin (16), Pedro (17), Alba (18), Yamal (19), Roberto (20), Frenkie (21), Abidal (22), Kounde (23), Toure (24) oraz Szczęsny (25). Nie znalazło się miejsce dla Roberta Lewandowskiego, który miał jednak wybitnie mocną konkurencję.