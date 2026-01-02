Kibice Barcelony bez litości dla Lewandowskiego. Wybrali Szczęsnego, jest komunikat

Wojciech Szczęsny do zespołu FC Barcelona przyszedł w sytuacji, w której klub był właściwie bez wyjścia. Pod koniec września 2024 roku poważnej kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen. Pierwszy bramkarz Barcelony w związku z tym problemem zdrowotnym pauzował aż do końcówki kwietnia.

Z racji na fakt, że do kontuzji doszło w środku sezonu, to Barcelona musiała szukać zmiennika wśród wolnych bramkarzy. Jednym z nich był właśnie Szczęsny, który ostatecznie zgodził się na podpisanie umowy w październiku 2024 roku. Sezon dla Polaka był bardzo udany.

Jest Szczęsny, brak Lewandowskiego. Kibice Barcelony wybrali

Na tyle, że otrzymał ofertę przedłużenia porozumienia, którą również przyjął i związał się z klubem na kolejne dwa lata. W tym sezonie jego rola jest jednak jasna. Szczęsny stanowi wsparcie dla sprowadzonego latem Joana Garcii. Mimo tego już kilka razy między słupkami stanął, bo Hiszpan miał kontuzję kolana.

Szczęsny w Barcelonie jest nieco ponad rok, a to i tak wystarczyło, aby uzyskać wielkie uznanie kibiców. W piątek 2 stycznia "Blaugrana" oficjalnie ogłosiła, że Polak znalazł się w składzie najlepszych piłkarzy z ostatnich 25 lat wybranych przez kibiców "Dumy Katalonii", wszystko zależało od numerów, z którymi grali.

Szczęsny w Barcelonie występuje z numerem 25 i to właśnie jego fani klubu uznali za najlepszego, który reprezentował "Blaugranę", grając właśnie z "25" na plecach. Oprócz niego w takiej koszulce występowali w ostatnim dwudziestopięcioleciu także: Aubameyang, Vermalen, Masip, Olazabal, Song, Jorquera, Valdes, Enke, Dutruel oraz Arnau.

Skład prezentuje się naprawdę imponująco. Wybory kibiców to: Valdes (1), Alves (2), Pique (3), Rakitić (4), Puyol (5), Xavi (6), Villa (7), Iniesta (8), Suarez (9), Messi (10), Neymar (11), Rafinha (12), Garcia (13), Henry (14), Keita (15), Fermin (16), Pedro (17), Alba (18), Yamal (19), Roberto (20), Frenkie (21), Abidal (22), Kounde (23), Toure (24) oraz Szczęsny (25). Nie znalazło się miejsce dla Roberta Lewandowskiego, który miał jednak wybitnie mocną konkurencję.

DJB: Przyszłość Szczęsnego w Barcelonie: Czy klub zdecyduje się na przedłużenie kontraktu? WIDEO AP © 2025 Associated Press

Wojciech Szczęsny kapitalnie spisuje się w Barcelonie, do której dołączył 2 października 2024 roku Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barcelona. Wcześniej hiszpańskie media mówiły o buncie ANDRE WEENING / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Na zdjęciu bramkarze FC Barcelona: Wojciech Szczęsny oraz Marc-Andre ter Stegen Alexandre Martins / Alexandre Martins / DPPI via AFP / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP