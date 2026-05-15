Katastrofa ter Stegena. Teraz przyszedł kolejny cios. To może być dotkliwy koniec marzeń Niemca

Przez wiele lat Marc-Andre ter Stegen był kluczowym zawodnikiem FC Barcelona. Jego rola w klubie była niepodważalna i wydawało się, że jeszcze długo się to nie zmieni. Los piłkarza potrafi być jednak przewrotny i status ter Stegena uległ całkowitej zmianie. Wpływ na to miały również liczne kontuzje, z którymi Niemiec walczy od dłuższego czasu i nadal dochodzi do siebie po ostatnim urazie, wyłączającym go z gry na wiele tygodni.

Ter Stegen w trwającym sezonie na dobre stracił pozycję podstawowego bramkarza Barcelony. Ze względu na zbliżające się mistrzostwa świata golkiper postanowił odejść na wypożyczenie i przeniósł się do Girony. Pech chciał, że niedługo po wypożyczeniu doznał poważnego urazu mięśnia uda i został wyłączony z treningów na kilka miesięcy. To z kolei przełożyło się na przygotowania do mundialu.

Ter Stegen tylko rezerwowym w reprezentacji Niemiec? Poważny cios dla bramkarza

W dodatku w środku trwającego tygodnia pojawiły się informacje z Niemiec, które zaskoczyło dużą część fanów tej reprezentacji. Okazało się, że Manuel Neuer, który zakończył karierę w drużynie narodowej po Euro 2024, znalazł się w szerokiej kadrze Juliana Nagelsmanna na zbliżające się mistrzostwa świata. I jak analizuje hiszpański "Sport", są to bardzo złe wiadomości dla wciąż dochodzącego do siebie ter Stegena.

Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego podkreślają, że taki ruch selekcjonera Niemców, pokazuje jak wielka niepewność panuje w kadrze w sprawie obsady pozycji bramkarza. Notowania ter Stegena po ostatnich wydarzeniach mocno spadły i wciąż nie jest jasne, czy bramkarz dojdzie do pełni formy po tak długim okresie bez gry. "Nagelsmann kilka tygodni temu nie ukrywał swojego zaniepokojenia i określił sytuację jako "tragiczną", przyznając jednocześnie, że "to był jego moment", by na dobre przejąć rolę podstawowego bramkarza reprezentacji" - napisano o sytuacji Niemca.

Jak podkreślono, powrót doświadczonego Neuera wskazuje na to, że Nagelsmann poważnie rozważa obsadzenie go w roli podstawowego bramkarza reprezentacji Niemiec. To z kolei oznaczałoby, że jeśli ter Stegen zostanie powołany na mundial, znów będzie musiał zaakceptować rolę rezerwowego i jego marzenia o wielkim występie na mistrzostwach mogą przepaść bezpowrotnie.

