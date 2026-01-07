Partner merytoryczny: Eleven Sports

Katastrofa Ter Stegena. Barcelona podjęła decyzję. Nagłe wieści z Niemiec

Damian Okła

Hansi Flick na brak jakości w bramce swojego zespołu nie może narzekać. Zwłaszcza po powrocie do zdrowia Marca-Andre ter Stegena. Niemiec może mówić jednak o sporym pechu, bo na jednym z treningów doznał urazu, co zostało już potwierdzone przez klub. W mediach pojawiło się już wiele informacji na temat golkipera, a najgorsze doniesienia byłyby katastrofalne dla ter Stegena, jeśli sprawdzą się w rzeczywistości.

W środowy wieczór FC Barcelona rozpocznie walkę o Superpuchar Hiszpanii. Zespół Hansiego Flicka będzie bronił tego trofeum i jednocześnie jest głównym faworytem do zwycięstwa w tym roku. Szkoleniowiec mistrzów Hiszpanii do Arabii Saudyjskiej, gdzie rozegrane zostaną mecze Superpucharu, zabrał ze sobą trzech bramkarzy. Oprócz Joana Garcii wśród powołanych znaleźli się i Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen.

Pewne było jednak, że między słupkami stanie hiszpański bramkarz, a Polak i Niemiec zasiądą na ławce rezerwowych. Jednak już we wtorek wiele wskazywało na to, że podczas meczów Superpucharu zabraknie ter Stegena. Zaczęły bowiem pojawiać się informacje, że golkiper doznał urazu i sprawa należy do tych poważnych. Niedługo potem Barcelona oficjalnie potwierdziła problemy zdrowotne ter Stegena.

    Poważne problemy ter Stegena. Możliwy czarny scenariusz dla Niemca

    "Ter Stegen opuszcza obóz treningowy Barcelony w Arabii Saudyjskiej i wraca do Barcelony na badania medyczne. Diego Kochen, bramkarz drużyny rezerw, dołączy do grupy jutro" - można było przeczytać w informacji przekazanej przez klub. Na razie nie wiadomo, co konkretnie dolega niemieckiemu bramkarzowi. Okazuje się, że brak informacji w tej kwestii to specjalny zabieg Barcelony.

      Jak poinformował Gerard Romero, Duma Katalonii z szacunku do swojego bramkarza zdecydowała nie podawać szczegółów urazu i wyczekuje się wyników badań, które wykażą, co konkretnie dolega Niemcowi. Nie brakuje jednak spekulacji, że ter Stegen ma problemy z kolanem, które parę miesięcy temu miał operowane, o czym poinformował Jose Alvarez Haya. A to byłyby dla golkipera wręcz katastrofalne wieści, bo mogłyby w najgorszym wypadku oznaczać kolejną, długą przerwę.

      Informacje o ter Stegenie przekazał również Florian Plettenberg. Dziennikarz SkySports uciął wszelkie spekulacje dotyczące absencji Niemca. Zaprzeczył, jakoby opuszczenie Arabii Saudyjskiej miało związek z potencjalnym transferem bramkarza i potwierdził jednocześnie, że ter Stegena czekają teraz badania lekarskie.

