Kapitan Barcelony wyrzucony z boiska. Ostry faul na Mbappe, sędzia się nie zawahał

Paweł Czechowski

Niedzielne "El Clasico", wieńczące rozgrywki Superpucharu Hiszpanii, przyniosło nam ogrom emocji - i mowa tu nie tylko o fakcie, że w starciu Barcelony i Realu padło aż pięć bramek, ale również o tym, że sędzia w samej końcówce spotkania sięgnął po czerwony kartonik. Z murawy wyrzucony został kapitan "Barcy" Frenkie de Jong i to wszystko po faulu na Kylianie Mbappe.

Zawodnik w barwach Barcelony wykonuje ostry wślizg, zatrzymując piłkarza Realu Madryt, który balansuje nad piłką, jednocześnie sędzia w żółtej koszulce unosi czerwoną kartkę.
Frenkie de Jong wyleciał z boiska w trakcie meczu Barcelona - Real po brutalnym faulu na Kylianie MbappeFadel SENNA / AFP - x.com/ELEVENSPORTSPLGetty Images

Kolejna edycja Superpucharu Hiszpanii bez dwóch zdań nie zawiodła oczekiwań kibiców. Zaczęło się tu od widowiskowego triumfu 5:0 FC Barcelona nad Athletikiem Bilbao, a następnie doszło też do derbów Madrytu, w którym Real pokonał Atletico 2:1.

Wszystko zaś miało się rozstrzygnąć 11 stycznia w wielkim finale, w którym doszło do słynnego "El Clasico". W Arabii Saudyjskiej, gdzie rozegrano wszystkie spotkania Supercopa, w niedzielny wieczór fanom objawiło się naprawdę wiele elektryzujących momentów.

Pięć goli i czerwona kartka. De Jongowi "odłączyło prąd' na sam koniec finału

Przede wszystkim obejrzeliśmy aż pięć goli - w tym jeden Roberta Lewandowskiego, który w fantastycznym stylu pokonał Thibauta Courtoisa tuż przed przerwą. Rozstrzygające zaś okazało się trafienie Raphinhi z 73. minuty, które przypieczętowało wynik na 3:2 dla "Dumy Katalonii" i sprawiło, że podopieczni Hansiego Flicka mogli cieszyć się z kolejnego trofeum.

W samej końcówce zmagań doszło jednak do jeszcze innego wydarzenia, które poruszyło trybuny - w 91. minucie niespodziewanie z boiska został wyrzucony Frenkie de Jong, czyli kapitan Barcelony:

Zaczęło się tu od pojedynku Lamine'a Yamala z Kylianem Mbappe, który Hiszpan przegrał - gdy gwiazdor Realu ruszył zaś następnie z futbolówką w kierunku bramki FCB de Jong zatrzymał go w sposób zdecydowany i... wykraczający poza przepisy, bowiem trafił on podczas wślizgu wyprostowaną nogą prosto w piszczel Francuza.

Arbiter nie czekał nawet na powtórki VAR-u tylko od razu wyjął z kieszeni czerwony kartonik. W kontekście kończącej się rywalizacji incydent już oczywiście de facto niewiele zmienił.

Barcelona i Real skupiają się na kolejnym pucharze. Czas na powrót Copa del Rey

Teraz przed Barceloną i Realem kolejne pucharowe wyzwanie - 1/8 finału Copa del Rey. "Królewscy" w tym przypadku zmierzą się 14 stycznia z Albacete Balompie, z kolei "Blaugrana" dzień później spróbuje swoich sił przeciwko Racingowi Santander. Zarówno piłkarze Flicka, jak i podopieczni Alonso rozegrają te mecze na wyjeździe.

Frenkie de Jong
Frenkie de JongDennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP
Frenkie de Jong
Frenkie de JongUrbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Frenkie de Jong
Frenkie de JongJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

