Kanonada w debrach Madrytu, Vinicius dał show. Real odpowiedział Barcelonie

Paweł Nowak

Wszystkie oczy piłkarskiego świata w niedzielę wieczorem były skierowane na Madryt. Na Santiago Bernabeu odbył się prawdziwy hit, derby pomiędzy Realem i Atletico. Spotkanie zdecydowanie nie zawiodło i było obfite w sportowe emocje. Finalnie lepsi 3:2 okazali się gospodarze, dzięki czemu ponownie zbliżyli się do liderującej w LaLiga Barcelony na cztery "oczka". Kapitalny mecz zaliczył Vinicius Junior, który strzelił dwa gole.

Piłka nożna: Real Madryt wygrał z Atletico Madryt 3:2
Mecz Real Madryt - Atletico MadrytDennis Agyeman/Europa Press via Getty ImagesGetty Images

Po dość niespodziewanej dominacji w dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City (5:1) Real Madryt w dobrych humorach przystąpił do walki na ligowych boiskach. W niedzielę rywalem okazało się Atletico Madryt, czyli również ćwierćfinalista najbardziej elitarnych europejskich rozgrywek. Ekipa Diego Simeone po wygranej w pierwszym spotkaniu z Tottenhamem (5:2) uległ w drugim 2:3 i po porażce chciała wrócić na ścieżkę wygranych. Dla zespołu Alvaro Arbeloi był to niezwykle ważny mecz. W końcu kilka godzin wcześniej swoje starcie wygrała FC Barcelona, co było znaczące w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii.

"Królewscy" jednak postawili twarde warunki. Już w 3. minucie doskonałym dryblingiem popisał się Fran Garcia. Defensor odnalazł ustawionego przed polem karnym Daniego Carvajala, a ten strzałem z woleja postraszył Juana Musso. Golkiper stanął na wysokości zadania i wybił piłkę.

Zaledwie kilka chwil później wielką szansę zmarnował Federico Valverde. Urugwajczyk pierwszym kontaktem z piłką wypuścił ją i obiegł defensorów Atletico, dzięki czemu stanął oko w oko z bramkarzem. Pomocnik po chwili zdecydował się na strzał, lecz trafił w słupek. Tuż po tym uderzeniu wreszcie na boisku zameldowali się rywale. W polu karnym Realu doskonale zachował się Marcos Llorente, który strzelał z okolic 12. metra. Na posterunku był Lunin i na raty złapał futbolówkę w ręce.

    Oba zespoły szukały swoich szans, lecz zdecydowanie dłużej przy piłce był Real. To nie dawało żadnych efektów. Tymczasem Atletico cierpliwie czekało na kontry. I tak się stało w 33. minucie. Akcję rozpoczął Ademola Lookman. Nigeryjczyk podał do Ruggeriego, a ten od razu zgrał do Guliano Simeone. Syn szkoleniowca Atletico w zjawiskowy sposób wypuścił Lookmana, który bez większych problemów pokonał interweniującego Ukraińca.

    Odpowiedź mogła nadejść niecałe 10 minut później. Odważniej zagrał Tchouameni. Defensywny pomocnik wbiegł w szesnastkę przeciwników, co dostrzegł Carvajal. Dośrodkowanie prawego obrońcy było dokładne, jednakże nie wykorzystał tego Francuz. Piłka po jego strzale głową przeleciała tuż obok słupka bramki Musso.

    Po pierwszej połowie 1:0 prowadzili goście.

    Real ruszył do odrabiana strat, wystarczyły trzy minuty

    Druga część meczu rozpoczęła się "z wysokiego c". Bardzo aktywny był Brahim Diaz i wspomniany już Fede Valverde. W 50. minucie w polu karnym drybling zaczął właśnie Marokańczyk, a z nim nie poradził sobie David Hancko. Obrońca sfaulował gracza Realu, a arbiter bez wahania wskazał na "wapno". Rzut karny pewnie wykonał Vinicius Junior. Było 1:1.

    Atletico grało bardzo niepewnie, co zaledwie trzy minuty po pierwszym trafieniu wykorzystała ekipa Arbeloi. Piłkarze "Królewskich" stosowali wysoki pressing, a Jose Marię Gimeneza postraszył Valverde. Piłka odbiła się korzystnie dla niego, dzięki czemu znalazł się w stuprocentowej sytuacji. Strzałem z "fałsza" pokonał Musso i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.

    Po tym trafieniu goście wreszcie zaczęli stwarzać swoje okazje. W 66. minucie sprawy w swoje ręce wziął Nahuel Molina. Argentyńczyk w okolicach 30. metra przyjął sobie piłkę kierunkowo i zaryzykował uderzeniem. Efekt? Kapitalne trafienie i wyrównanie na 2:2. Co ciekawe, 27-latek strzelił pięknego gola w drugim ligowym meczu z rzędu.

    Emocji nie było końca, bowiem sześć minut później Santiago Bernabeu ożyło ponownie. Z własnej połowy ruszył Trent Alexander-Arnold. Anglik przedarł się w okolice pola karnego i podał do Viniciusa Juniora. Brazylijczyk ograł jeden na jednego Alexa Baenę i uderzył na dalszy słupek zaskakując bramkarza rywali. Tablica wyników wskazywała jasno - 3:2 dla Realu.

      Gorąco zrobiło się w 77. minucie. Nieudane wejście zaliczył Valverde, a arbiter Jose Luis Munuera Montero od razu wyciągnął czerwoną kartkę. Wtedy drużyna Diego Simeone otrzymała sygnał, że jeszcze nie wszystko stracone. Mimo gry w przewadze Atletico nie potrafiło znaleźć sposobu na wyrównanie.

      Finalnie Real Madryt wygrał 3:2 i ponownie zbliżył się w ligowej tabeli do Barcelony na cztery punkty.

      La Liga
      29. Kolejka
      22.03.2026
      21:00
      Zakończony
      Vinicius Junior
      52' (k.) , 72'
      Federico Valverde
      55'
      Ademola Lookman
      33'
      Nahuel Molina
      67'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Real Madryt
      Atletico Madryt
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Real Madryt
      3 - 2
      Atletico Madryt
      Posiadanie piłki
      59%
      41%
      Strzały
      17
      13
      Strzały celne
      10
      7
      Strzały niecelne
      6
      5
      Strzały zablokowane
      1
      1
      Ataki
      103
      84

      Real Madryt - Villarreal (4.10.2025)OSCAR DEL POZOAFP
      Real Madryt - Villarreal (4.10.2025)OSCAR DEL POZOAFP
      Mężczyzna w ciemnym ubraniu stoi na murawie boiska piłkarskiego, w tle widoczni są inni ludzie, kibice oraz elementy techniczne stadionu.
      Alvaro ArbeloaPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
      Diego Simeone
      Diego SimeoneAlvaro Medranda / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Feyenoord Rotterdam - Ajax Amsterdam. Skrót meczuPolsat Sport

