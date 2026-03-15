Kanonada na Camp Nou. Lewandowski atakował do końca. Siedem bramek, deklasacja

Łukasz Żurek

Barcelona rozgromiła 5:2 Sevillę w 28. kolejce La Liga. Bohaterem spotkania okazał się Raphinha, który ustrzelił hat-tricka i zaliczył asystę. Mistrzowie Hiszpanii zrewanżowali się Andaluzyjczykom za dotkliwą porażkę z jesieni i umocnili się na pozycji lidera tabeli. Robert Lewandowski rozegrał pełne 90 minut, ale tym razem był tylko postacią drugiego planu.

Robert Lewandowski w granatowo-bordowej koszulce oddaje strzał w meczu Barcelony, w masce ochronnej na twarzy.
Robert Lewandowski ponownie znalazł się w wyjściowej jedenastce Barcelony

Mistrzowie Hiszpanii w zasadzie nie mieli wyjścia. Musieli ten mecz wygrać w dobrym stylu i wysoko. Fani "Blaugrany" żądali spektakularnego odwetu za jesienny pogrom w stolicy Andaluzji.

W pierwszej kolejce października Barcelona doznała najdotkliwszej porażki w tym sezonie La Liga. Na obiekcie Sevilli poległa 1:4. Rzutu karnego w tamtym spotkaniu nie wykorzystał Robert Lewandowski.

Goście przystąpili zapewne do gry ze skrupulatnie nakreślonym planem taktycznym. Ale szybko okazało się, że nie ma on żadnej wartości. "Duma Katalonii" wyszła na murawę tylko w jednym celu - dokonać egzekucji.

Nie minęło 10 minut, a gospodarze wykonywali pierwszy rzut karny. Po faulu na Joao Cancelo arbiter korzystał jeszcze z systemu VAR, ale ostatecznie odgwizdał przewinienie. Skutecznym egzekutorem "jedenastki" okazał się Raphinha.

Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że to będzie wielki dzień kapitana Barcelony. Po raz drugi trafił do siatki już w 21. minucie. Ponownie rzut karny wywalczył Cancelo (zagranie ręką rywala), a Brazylijczyk jeszcze raz wcielił się w rolę bezwzględnego egzekutora.

Kiedy po kolejnym kwadransie składną akcję "Dumy Katalonii" strzałem bez przyjęcia wykończył Dani Olmo, stało się jasne, że ekipa z Sewilli po zmianie stron będzie już tylko prosić o jak najniższy wymiar kary. Ale zanim do tego doszło, tuż przed przerwą kontaktową bramkę zdobył jeszcze Oso.

    Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowej jedenastce Barcelony, tyle że po raz kolejny okazał się postacią drugiego planu. W pierwszej odsłonie oddał niecelny strzał z woleja. A kiedy próbował uderzyć głową, przeszkodziła mu maska chroniąca jego złamaną niedawno kość oczodołu.

    Polak wyszedł również na drugą połowę, ale ponownie zaliczył bezbarwny występ. Błyszczał za to Raphinha, który w 51. minucie podwyższył prowadzenie gospodarzy na 4:1. Tym razem pomógł mu rykoszet.

    Znakomity występ reprezentant "Canarinhos" spuentował asystą po godzinie gry. Obsłużył ostatnim podaniem Cancelo, a ten po indywidualnej szarży dopełnił dzieła zniszczenia.

    Już w doliczonym czasie rezultat spotkania na 5:2 ustalił Djibril Sow.

    Siedem bramek. Deklasacja. A "Barca" ponownie z czterema punktami przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt.

    Teraz skuteczność potrzebna będzie wybrańcom Hansiego Flicka w środowy wieczór. Na rewanżowe starcie w 1/8 finału Ligi Mistrzów do stolicy Katalonii wybiera się Newcastle United. Po remisie w Anglii (1:1) szykuje się ekscytująca konfrontacja.

      La Liga
      28. Kolejka
      15.03.2026
      16:15
      Zakończony
      Raphinha
      9' (k.) , 21' (k.) , 51'
      Dani Olmo
      38'
      Joao Cancelo
      60'
      Oso
      45+-3'
      Djibril Sow
      90+-2'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      FC Barcelona
      Sevilla FC
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      FC Barcelona
      5 - 2
      Sevilla FC
      Posiadanie piłki
      61%
      39%
      Strzały
      13
      9
      Strzały celne
      8
      4
      Strzały niecelne
      5
      3
      Strzały zablokowane
      0
      2
      Ataki
      139
      81
      Piłkarz w bordowo-granatowej koszulce wbiegający do bramki tuż po strzeleniu gola, piłka wciąż w locie, a w tle tłum kibiców wyrażający entuzjazm.
      Piłka w bramce Sevilli, Raphinha na liście strzelców. Brazylijczyk ustrzelił na Camp Nou hat-trickENRIC FONTCUBERTAPAP
      Trzech piłkarzy w koszulkach Barcelony obejmuje się po zdobyciu bramki; na pierwszym planie widoczne są nazwiska Olmo i Raphinha oraz opaska kapitańska na ramieniu środkowego zawodnika.
      To oni rozmontowali doszczętnie rywala. Od lewej: Dani Olmo, Joao Cancelo, Raphinha ENRIC FONTCUBERTAPAP
      Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce FC Barcelony kopie piłkę, mając na twarzy ochronną maskę, otoczony przez dwóch zawodników drużyny przeciwnej ubranych w białe stroje z czerwonymi elementami, tłum kibiców w tle.
      Robert Lewandowski dochodził do pozycji strzeleckich, ale golkipera rywali pokonać nie zdołałLLUIS GENEAFP
