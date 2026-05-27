Już to ogłosił, transferu ma nie być. Co za wieści dla Barcelony

FC Barcelona ma za sobą całkiem udany sezon zakończony sięgnięciem po podwójną koronę - w ręce graczy "Dumy Katalonii" wpadły bowiem Superpuchar Hiszpanii oraz mistrzostwo kraju.

Niemniej w szeregach "Barcy" niebawem powinno dojść tak czy inaczej do poważnej przebudowy - na Camp Nou bowiem wszyscy chcą niedługo nie tylko powtórzyć podobne sukcesy, ale i sięgnąć w końcu po latach przerwy po puchar Ligi Mistrzów. Celów transferowych jest tymczasem co najmniej kilka...

Oczywiście najwięcej uwagi przykuwa kwestia ataku, gdzie "Blaugrana" szuka już następcy Roberta Lewandowskiego, a głównymi kandydatami pozostają tu wciąż Julian Alvarez i Joao Pedro.

Sporo dzieje się także jeśli mowa o obsadzie lewego skrzydła - pod znakiem zapytania pozostają dalsze losy wypożyczonego z Manchesteru United Marcusa Rashforda, a niemal pewne na ten moment wydają się też przenosiny do Hiszpanii Anthony'ego Gordona.

Alessandro Bastoni nie dla Barcelony? Prezes Interu: Jest u nas szczęśliwy

Na przeciwległym biegunie zdaje się tymczasem znajdować sprawa pozyskania świeżej krwi do defensywy - tutaj "Barca" miała skupiać się przede wszystkim na Alessandro Bastonim, ale jego transfer zdaje się wręcz oddalać, a przynajmniej to sugerują słowa Giuseppe Marotty.

Prezes Interu Mediolan w rozmowie z DAZN dość jasno podkreślił to, co sądzi o defensorze i jak widzi najbliższą przyszłość. "Ta drużyna ma solidny trzon, prawdziwy szkielet i to dzięki zawodnikom, którzy są tu od kilku lat. Mówię na przykład o Lautaro Martinezie, Nicolo Barelli i Alessandro Bastonim" - powiedział "Beppe".

Dopytany przez dziennikarkę Giorgię Rossi o ostatniego z graczy i to, czy zostanie na Stadio Giuseppe Meazza, orzekł: "Myślę, że tak. Generalnie nie jesteśmy klubem sprzedającym, więc jeśli zawodnik odchodzi, to tylko dlatego, że sam wyraził chęć odejścia".

Muszę powiedzieć, że Bastoni absolutnie nie wyraził owej chęci odejścia. Jest tu szczęśliwy. Nie musimy sprzedawać, więc myślę, że zostanie z nami

Bastoni z Interem niedawno sięgnął po dwa kluczowe trofea

Inter Mediolan, drużyna w której oprócz wspominanych już futbolistów gra też m.in. Piotr Zieliński, zakończyła sezon - podobnie jak "Barca" - z dwoma trofeami w swym dorobku - mistrzostwem Italii oraz krajowym pucharem. Bastoni zagrał dla "Nerazzurrich" w ostatniej kampanii 40 meczów i co ciekawe odnotował m.in. sześć asyst, co nie jest przecież typową statystyką dla stopera.

