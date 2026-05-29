Już informują ws. Realu Madryt i Mourinho. Nie wszyscy będą zadowoleni

Ważna informacja co do sprawy drugiej kadencji Jose Mourinho w Realu Madryt. Staje się ona powoli faktem. Według piątkowych doniesień Davida Ornsteina i Mario Cortegany z "The Athletic" portugalski szkoleniowiec podpisał kontrakt z "Los Blancos" już w zeszłym tygodniu.

Umowa ma obowiązywać do 2029 roku. Nie jest jasne, czy trzeci z sezonów nie będzie opcjonalny, część mediów podawała wcześniej wieści o układzie 2+1, kiedy to uruchomienie klauzuli po dwóch kampaniach zależałoby od tego, czy "The Special One" wygra ligę hiszpańską.

Dodano, że oficjalny komunikat zostanie wypuszczony przez klub dopiero po wyborach na prezesa, które odbędą się w niedzielę 7 czerwca (głosowanie socios w godzinach 9:00-20:00). Florentino Perez powalczy w nich z Enrique Riquelme. Jest faworytem.

Jose Mourinho wraca do Realu Madryt. Media: podpisał już kontrakt

Niewykluczone, że oświadczenie pojawi się już dzień później, bo Real jak najszybciej chce zamknąć kwestię prezentacji trenera, by ten mógł już zacząć pracować.

Poza tymi dwiema informacjami artykuł wspomnianej dwójki dziennikarzy nie przedstawia żadnych kolejnych nowości. Następne akapity skupiają się na podsumowaniu sytuacji i przypomnieniu, że "The Athletic" informował o pozycji na "pole position" Mourinho już 8 maja. Podkreślano wtedy, że procesem rekrutacji zajmuje się Perez, a nie jak w przypadku przyjścia Xabiego Alonso dyrektor generalny Jose Angel Sanchez.

Zespół z Estadio Santiago Bernabeu w ostatnich dwóch sezonach wygrał tylko Superpuchar Europy i Puchar Interkontynentalny. Nie sięgał po żadne z najważniejszych rangą trofeów. "Mou" przychodzi więc z podobnym zadaniem co w 2010 roku - obalenia Barcelony na krajowym podwórku. Oczywiście ważna będzie też postawa na arenie europejskiej, nie wygrał przecież jeszcze Ligi Mistrzów z "Los Merengues".

Jego pierwszy etap skończył się w 2013 r. W czasie trzech lat zdobył mistrzostwo, puchar i superpuchar kraju.

Jose Mourinho

Jose Mourinho ma zostać trenerem Realu Madryt

Jose Mourinho





