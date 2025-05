Joan Laporta mówi o przyszłości Wojciecha Szczęsnego. Kluczowe tygodnie

Joan Laporta przyznaje: kwestia przyszłości Szczęsnego należy do samego zawodnika

Laporta opowiedział także o zeszłorocznym sprowadzeniu Hansiego Flicka. - Poszliśmy na kolację. Wyjaśniłem mu wszystko słowami, ale dałem mu też list. W Barçy lubimy wygrywać, ale to, jak wygrywamy, jest bardzo ważne. To nasze cruyffistowskie korzenie. Medal za Hansiego należy do Deco (dyrektora sportowego - red.) i Bojana. Ja tylko prowadzę. Nie zdecydowałbym się na Flicka, gdyby Deco powiedział "nie". Już w kampanii (wybory wygrał w marcu 2021 roku - red.) mówiłem o Flicku. Zjedliśmy lunch w moim domu, ale on wcześniej dał słowo reprezentacji Niemiec, a my mieliśmy Koemana z ważnym kontraktem - zdradził.