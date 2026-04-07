Jest zgoda na transfer. Wieści z Barcelony. Lewandowski dostał wiadomość

Kacper Dąderewicz

Latem tego roku w FC Barcelona może dojść do sporej rewolucji kadrowej. Nadal nie wiadomo, czy w drużynie pozostanie Robert Lewandowski. Tymczasem w katalońskich mediach przebija się informacja o innym piłkarzu otwartym na transfer do innego klubu. Jego odejście może oznaczać ważną wiadomość dla wspomnianego wcześniej polskiego napastnika.

Maria Gracia Jimenez/Soccrates / Joan Valls/Urbanandsport/NurPhotoGetty Images

Przyszłość Roberta Lewandowskiego stoi pod dużym znakiem zapytania. Jeśli Polak ostatecznie zostanie w FC Barcelona, bardzo możliwe, że z klubem pożegna się Ferran Torres.

Wspomniany wyżej Hiszpan od dłuższego czasu kompletnie zawodzi. Nie prezenuje poziomu, który dawałby mu nadzieję na kontynuowanie kariery w FC Barcelona. Właśnie dlatego klub ze stolicy Katalonii chętniej pozbyłby się jego niż Polaka. Dla Lewandowskiego natomiast dobrałby innego rywala za pomocą transferu.

"Cadena SER" informuje, że Marc Casado wyraził wstępną zgodę na ewentualny transfer. Mimo że wolałby zostać w FC Barcelona, jest świadomy swojej sytuacji w kadrze Flicka i finansowej sytuacji samego klubu.

Marc Casado otwarty na odejście z FC Barcelona

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja, że Atletico Madryt jest zainteresowane zarówno Ferranem Torresem, jak i Markiem Casado. Możliwe więc, że Barcelona zechciałaby włączyć tych piłkarzy w transfer Juliana Alvareza, czyli swojego celu numer "1" na pozycji napastnika.

Alvarez może grać zarówno na pozycji numer "9", jak i za plecami napastnika. Ewentualne odejście Casado z pewnością pomogłoby Barcelonie w zrealizowaniu tego transferu. Właśnie dlatego byłaby to bardzo ważna wiadomość dla Lewandowskiego, jeśli ten ostatecznie zdecydowałby się pozostać w FC Barcelona na jeszcze jeden sezon.

W tym sezonie Marc Casado pojawił się na murawie 29 razy - tylko 14 w podstawowym składzie. 22-latek nie jest już ważnym elementem składu Hansiego Flicka. Dużo poważniejszą rolę pełni w nim chociażby Marc Bernal, a także potencjalnie powracający po kontuzji Gavi.

Portal Transfermarkt wycenia Marka Casado na 20 milionów euro. Jest to jednak tylko punkt odniesienia, do którego należy podejść z dużym dystansem. Rolą FC Barcelona będzie wynegocjować na sprzedaży tego zawodnika jak największą sumę. Oczywiście o ile w ogóle do niej dojdzie.

Zobacz również:

La Liga

Rafał Sierhej
Trzech piłkarzy w koszulkach FC Barcelony cieszy się wspólnie podczas meczu, obejmując się i uśmiechając na murawie stadionu.
Robert Lewandowski, Raphinha, Marc Casado
Dwóch piłkarzy FC Barcelony w żółtych koszulkach drużyny na boisku, jeden z nich pokazuje znak pokoju dłońmi, obaj wyglądają na zadowolonych po zakończonym meczu
Robert Lewandowski i Marc Casado
Mężczyzna w ubraniu sportowym oraz trener w kurtce, podczas rozmowy na boisku piłkarskim. Piłkarz ubrany w koszulkę klubu FC Barcelona z numerem 7, w tle niewyraźni zawodnicy i stadion.
Hansi Flick i Marc Casado
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja