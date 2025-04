Jest werdykt ws. Szczęsnego. Kontrowersyjna decyzja, ucięto wszelkie spekulacje

Choć to gospodarze sobotniego starcia wyszli jako pierwsi na prowadzenie, w 62. minucie było 3:1 dla Celty. Wówczas mogło się wydawać, że Barcelona może przegrać pierwszy ligowy mecz od wielu miesięcy. Podopieczni Hansiego Flicka po raz kolejny dokonali jednak rzeczy wielkiej i odwrócili losy spotkania . Decydujący gol padł w ósmej minucie doliczonego czasu gry. Rzut karny na bramkę zamienił Raphinha i dał Barcelonie komplet punktów .

Kontrowersje wokół Szczęsnego. Teraz rozwiano wątpliwości

Radość w ekipie ze stolicy Katalonii była duża. Przyćmiła ją nieco informacja o urazie Roberta Lewandowskiego . Kapitan reprezentacji Polski będzie musiał pauzować około trzech tygodni i mogą ominąć go ważne spotkania, z finałem Pucharu Króla na czele . Podczas samego spotkania Barcelony z Celtą Vigo nie zabrakło natomiast kilku spornych sytuacji, o których dyskutowano na długo po zakończeniu rywalizacji na stadionie olimpijskim.

Jego zdaniem Szczęsny co prawda był spóźniony, ale ekipie gości nie należał się rzut karny. "Mingueza kieruje piłkę w kierunku bramki, a Szczęsny jest spóźniony i uderza go ręką w twarz. Takich sytuacji się jednak nie odgwizduje, gdyż uważa się je za 'karę resztkową', ze względu na to, że zawodnik oddał już strzał i nie zamierza brać udziału w akcji, ponieważ piłka leci w innym kierunku. Wydaje mi się, że akcja bramkarza może wpłynąć na strzał zawodnika, ale akceptuję wytyczne Komitetu Technicznego Arbitrów" - stwierdził Montor.