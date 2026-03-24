Jest oficjalny komunikat ws. Flicka. Duża radość w Barcelonie, Niemiec się doczekał

Ostatnie tygodnie były wymagające dla piłkarzy FC Barcelona. Jeszcze do niedawna Blaugrana walczyła na trzech frontach i rozgrywała dwa mecze tygodniowo. Niektóre z nich nie wyglądały tak, jakby życzyli sobie tego fani z Camp Nou, ale nie we wszystkich meczach da się grać na dużej intensywności i wygrywać kilkoma bramkami. Były jednak i spotkania, w których Duma Katalonii nie dawała rywalom żadnych szans.

Przykładem tego była rywalizacja w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a konkretnie rewanżowe starcie z Newcastle United. Druga połowa była popisem Barcelony, która zmiażdżyła angielski zespół 7:2 i awansowała do kolejnej rundy Champions League. Równie dobrze Blaugrana radzi sobie w lidze hiszpańskiej, gdzie utrzymuje czteropunktową przewagę nad najgroźniejszym rywalem w walce o tytuł, a więc nad Realem Madryt.

Hansi Flick doceniony. Pierwsze takie wyróżnienie w tym sezonie

Obrońcy tytułu notują w La Liga serię pięciu meczów z kompletem punktów. Wygrali odpowiednio z Levante, Villarrealem, Athletikiem Bilbao, Sevillą oraz w ostatni weekend z Rayo Vallecano. Trzy z tych zwycięstw miały miejsce w marcu, co jak się okazało w poniedziałkowe popołudnie, miało swoje przełożenie na indywidualną nagrodę dla Hansiego Flicka. La Liga w oficjalnym komunikacie ogłosiła, że Niemiec został wybrany trenerem marca.

"Niemiecki trener otrzymał nagrodę ze względu na świetny miesiąc FC Barcelona, w którym osiągnęła komplet zwycięstw, co pozwoliło jej utrzymać się na szczycie tabeli" - czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie ligi hiszpańskiej. Flick w głosowaniu pokonał Diego Simeone z Atletico Madryt oraz Lluisa Castro z Levante.

Barcelońskie media nie ukrywały radości z docenienia niemieckiego szkoleniowca. "Mundo Deportivo" zaznaczyło, że dla Flicka to pierwsza taka nagroda w tym sezonie, a w poprzednim trzykrotnie był wybierany trenerem miesiąca. "Wyniki drużyny z ostatnich tygodni mówią same za siebie i sprawiły, że nagroda nie mogła trafić w inne ręce. Barca zaliczyła absolutnie bezbłędny marzec, zdobywając wszystkie dziewięć możliwych punktów" - czytamy natomiast w katalońskim "Sporcie".

Hansi Flick, trener Barcelony AFP

Hansi Flick, trener Barcelony AFP

Hansi Flick nie krył zadowolenia po wygranej z Newcastle. "Cieszę się, że Lewy dzisiaj wrócił". WIDEO